Yolanda Medina confirma que Alma Bella estuvo en Huanchaco, pero niega conocer a Cueva: “Las mujeres debemos protegernos”

Yolanda Medina confirma que Alma Bella estuvo en Huanchaco, pero niega conocer a Christian Cueva | Instarándula

Un nuevo escándalo se ha desatado en las últimas horas en la farándula peruana luego de la infidelidad de Christian Domínguez con dos mujeres. Y es que cuando se sabía que Pamela Franco se convirtió en la víctima de la deslealtad de su pareja, salieron nuevas revelaciones en las que la involucran en una relación de más de una década.

Pamela López, esposa de Christian Cueva, reveló a Magaly Medina que descubrió chats del padre de sus hijos con una mujer de la farándula peruana y que estaba relacionada a la cumbia. Luego de varias interrogantes, se reveló que López encontró llamadas grupales de su esposo con Pamela Franco y una amiga de ella llamada Vanessa.

Después de quitarle el celular al futbolista, no dudó en escribirle a la cantante de cumbia y luego llamarla para encararla. En medio de esa conversación, la cumbiambera no sabía que responder y solo negaba tener algo con el deportista. Además, López le preguntó si es que había tenido algún encuentro con Cueva durante una fiesta de Año Nuevo del 2019, pues esa información le había llegado antes.

Ante esta situación, la expareja de Christian Domínguez, lo negó completamente y afirmó que nunca estuvo en el balneario de Trujillo y hasta le dijo que lo mejor era que le pidiera explicaciones a su esposo ants de que a ella misma.

Pamela Franco negó haber estado con Christian Cueva en Huanchaco. Captura/ATV

“Eso es totalmente mentira. Yo no he estado en Huanchaco jamás. La verdad, habla tú con él. Si tú quieres hacer un escándalo por las puras... Tengo la madurez y porque no tengo nada que temer, te digo que lo mejor que puedes hacer es conversar con tu esposo porque no hay nada malo. Seguro él te dará una buena explicación. No me conoce y punto, no tengo nada que ver con él”, respondió Pamela Franco.

Tras ello, aparecieron imágenes de Alma Bella promocionando su show de Año Nuevo de ese año, con lo que se confirmaría que Pamela Franco sí estuvo en aquel lugar en la fecha indicada. De esa forma, su versión que desestimada.

Yolanda Medina defiende a su agrupación

En medio de todo este enfrentamiento y luego de que Alma Bella borrara la foto de Año Nuevo del 2019 en Huanchaco, Yolanda Medina reapareció a través de un video para Instarándula y lanzó un mensaje a Pamela López, esposa de Christian Cueva. Mencionó que es importante conocer las situaciones de primera mano, antes que dejarse llevar por rumores.

“Yo creo se está haciendo leña del árbol caído. La invito a la señora Pamela López a averiguar bien las cosas y a no dejarse llevar porque me dijo el vecino, me dijo la vecina, porque lo escuche por ahí”, comentó al inicio.

Yolanda Medina habla de Alma Bella y su paso por Huanchaco.

Tras ello, mencionó que si es un hecho tan antiguo, debió averiguarlo en su momento y no esperar 6 años más tarde. “Si lo escuchaste en el 2018 y lo quiere verificar en el 2024, habrá fecha de caducidad, te lo dejo de tarea”, comentó Medina.

Sorprendió también al señalar que ‘las mujeres se protegen’. “Yo creo que las mujeres debemos de protegernos y en todo caso, pregúntaselo a tu propio esposo”, siguió en su comentario.

Finalmente, confirmó lo que ya se sabía y era que el grupo Alma Bella si trabajo en el Año Nuevo del 2019 en la ciudad de Huanchaco en Trujillo, pero fue bastante distante con el futbolista, a quien afirmó no conocer. “Si alguna duda pueden tener, lo único que puedo decir que nosotros hemos trabajado el día 31 y 1 en Huanchaco en la ciudad de Trujillo, pero en ningún momento, jamás hemos tenido contacto con el señor Christian Cueva”, aclaró en su pronunciamiento.