Leslie Shaw recibe premio y agradece a ‘fan confundida’ Handa que estaba en el público: “Sigan copiándome, lo hacen muy mal”

Leslie Shaw recibe premio de Cape Música y agradece a ‘fan confundida’ Handa que estaba en el público. Instagram.

Leslie Shaw fue premiada como ‘Mejor Artista Urbana’ del Perú por los premios Cape Música (Cámara Peruana de la Música) que se unió a otras instituciones como Apdayc (Asociación Peruana de Autores y Compositores), UNIMPRO (Unión Peruana de Productores Fonográficas) y SONIEM (Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música) para reconocer el trabajo y el impacto de los talentos peruanos en la música.

Te puede interesar: Rebeca Escribens se enfrenta a Leslie Shaw por criticar a Mario Hart y Michelle Soifer: “Cállate la boca”

La popular ‘Colorada’ se impuso a Mia Mont y Kale ‘La Evolución’, quienes competían con ella en la misma categoría. La noche del miércoles 31 de enero, Shaw recibió con gran alegría su reconocimiento en manos de Ruth Karina, Julio Andrade y Julie Freud.

Sin embargo, en el momento de decir su mensaje de agradecimiento no pudo evitar enviar una indirecta a su principal rival Handa y llamarla “fan confundida”.

“También agradecer a los fans confundidos que están por ahí, que me siguen en silencio, me copian, me incentivan a seguir trabajando y seguir siendo única. Y síganse copiando que siempre lo hacen y lo hacen muy mal”, advirtió la artista.

Leslie Shaw recibe premio y agradece a ‘fan confundida’ Handa que estaba en el público. Instagram.

Como se recuerda, las dos cantantes urbanas estuvieron enfrentadas por varias semanas. Eva Bustamente Handabaka más conocida como ‘Handa’ acusó a Leslie Shaw de minimizar a otros cantantes nacionales y pagar muy poco a su elenco de baile y DJ.

Te puede interesar: Jazmín Pinedo reafirma las acusaciones de Johanna San Miguel contra Latina TV: “Ese canal tenía argollas”

“Creo que a nadie se le puede pagar 100 soles. Si una artista cobra bien, a tu equipo le tiene que ir igual. Si ella invierte en su música, qué bueno, es una carrera cara”, expresó en su momento la cantante pelirroja.

Por su lado, la ‘Gringa’ indicó que Handa es una artista poco original y que la copia en todo; desde su vestuario hasta su estilo en la música. A ella se unieron Mario Hart, Emilio Jaime, Michelle Soifer que acusaron a Leslie de menospreciarlos y no tener ningún éxito después de su hit ‘La Faldita’.

Te puede interesar: ¿Cuál es la edad real de Johanna San Miguel y cuántos años le lleva a Katia Palma?

Leslie ha señalado en varias oportunidades que ningún cantante peruano se encuentra a su nivel, por lo que no está dispuesta a colaborar con nadie, ya que ella tiene una jerarquía superior que deben de respetar.

“No me da la gana de hacer música con nadie aquí de Perú porque nadie está mi nivel. Hay niveles y respeten la jerarquía. ¿Han ganado un premio? ¿Han firmado con una disquera? No. Que no se metan conmigo”, dijo en una entrevista con Magaly Medina.

Leslie Shaw recibe premio y agradece a ‘fan confundida’ Handa que estaba en el público. Instagram.

Los otros ganadores de Cape Música

Así como Leslie Shaw también ganó Milena Warthon en la terna de ‘Mejor cantautora joven’, Alvaro Rod en la categoría ‘Mejor autor salsa’, Flavia Laos y Francisco Murias en la terna de ‘Mejores Compositores Urbanos’, mientras que Mauricio Mesones se coronó como ganó como ‘Productor Revelación’ y Marco Romero consiguió un premio en la lista a ‘Mejor Productor Criollo’, entre otros.

Milena Warthon ganó en la categoría a 'Mejor cantautora joven' en los premios Cape Música 2024. Instagram

Pero el momento más emotivo de la noche fue cuando invitaron al escenario a Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez Vértiz para recibir el premio póstumo en la categoría ‘Mejor artista de pop y rock’ con el que se disputó con Christian Meier y el Grupo Rio. Además, recibió otro galardón por su destacada trayectoria artística.

La emprendedora se emocionó al recibir los dos premios póstumos y confesó sentirse hornada por dicha distinción. “Muchísimas gracias, un lujo recibir un premio de Pedro. Me siento una Pedrita. Siento mucho amor por parte de todo su público”, confesó.

Cynthia estuvo en el escenario junto a Nina Mutal, amiga de la infancia y de la música del intérprete de ‘Mi auto es una rana’ y de Manuel Garrido Lecca, productor principal de ‘Pedrito’.