Reimond Manco reveló noble gesto de Luis Tejada en Juan Aurich que jamás olvidará: “Muy poca gente lo sabe”

El exjugador se refirió a un gesto que tuvo el 'Pana' cuando militaron en el cuadro chiclayano. (Video: Cojo y Manco)

El fallecimiento de Luis Tejada el pasado domingo 28 de enero resonó, no solo en Panamá, sino en diversas partes del mundo, pero especialmente en el Perú. Y es que defendió la camiseta de cinco equipos, entre ellos Juan Aurich. Justamente, en el conjunto chiclayano tuvo su mejor época, tanto a nivel individual como colectivo, adjudicándose el título nacional del 2011. Justamente, uno de los jugadores con los que compartió fue Reimond Manco, quien reveló un noble gesto que tuvo el delantero panameño que no es muy conocido.

“Salíamos de entrenar del Elías Aguirre. Siempre habían niños vendiendo su maní, mandarinas... Me acuerdo un caso en especial que le decíamos ‘Chiroquito’. Era un niñito de nueve años que vendía mandarinas afuera del estadio”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Cojo y Manco’.

En eso, aseguró que el ‘Diente de Oro’ no dudó en ‘apadrinar’ al niño y brindarle todas las facilidades para que pueda vivir sin tener que trabajar a su corta edad. “Me acuerdo muy bien que una vez el ‘Pana’ se lo llevó, lo matriculó en un colegio, le compró su uniforme, útiles y, prácticamente, veía por el niño, que solo paraba en su casa. No lo dejó que trabaje más y le pagó el colegio, todo lo que necesitara ¡Increíble!”, exclamó con asombro por lo que se enteró.

Ahí fue cuando ‘Rei’ hizo hincapié en que este recuerdo no lo había ventilado antes por respeto al centroamericano, pero que ahora consideró el momento oportuno para hacerlo para que sepan del buen corazón que tuvo en vida. “Muy poca gente lo sabe... Uno tampoco tiene por qué decirlo porque él estaba vivo, pero ahora que ya no está, es la manera en cómo lo tenemos que recordar”, señaló.

Reimond Manco y Luis Tejada jugaron juntos en Juan Aurich el 2011. - créditos: GLR

Y es que Luis Tejada dejó huella en Juan Aurich al haber formado parte del plantel que se proclamó campeón nacional por primera vez en su historia. Fue en el 2011, cuando el elenco ‘norteño’ se impuso en las finales a Alianza Lima por 3-1 en la tanda de penales, que se llevó a cabo en el tercer partido.

Reimond Manco también estuvo en ese equipo en aquella temporada, aunque solo participó en cinco encuentros. No obstante, su mejor versión se vio una campaña anterior, en la que convirtió cinco dianas en 36 compromisos antes de pasar a las filas de Atlante de México (siete partidos), donde tuvo una polémica salida.

Otra anécdota con Luis Tejada

Por otro lado, Reimond Manco, quien estuvo con Luis Tejada el 2010 y 2011 en Juan Aurich, contó otra anécdota cuando el ‘Matador’ arribó al ‘ciclón del norte’, haciendo referencia a un detalle en el aspecto futbolístico.

“Me acuerdo cuando llegó a Aurich, en esa banda estábamos Guizasola y yo y no nos conocía. En eso me llama y me dice ‘oye, sin cul..., ¡ven!’ Yo dije ‘este está loco, ¿quién le ha dado confianza?’ Y me dijo ‘no hagas mucha finta, tú tira el centro que yo llego’. Quería que tire el centro de tres cuartos de cancha y siempre llegaba. Yo le tiraba el centro desde donde esté y llegaba, tenía un martillo en la cabeza. Su técnica de cabezazo era espectacular, hizo muchos goles”, sostuvo.

Otros equipos de Luis Tejada en Perú

Juan Aurich no fue el único equipo peruano que Luis Tejada defendió en Perú. Universidad César Vallejo también lo acogió (2014), al igual que Universitario de Deportes (2017), Sport Boys (2018) y Pirata FC (2019). Entre todos los elencos logró marcar 156 goles en 317 presentaciones. Sin duda, uno de los delanteros extraneros que más sobresalió en el balompié nacional.