El futuro de Locomía, entre amor y negocios: su fundador, Xavier Font, designa a su novio como heredero de la marca

Xavier Font, fundador de Locomía, revela que su novio Harold González, será el heredero de la marca y conducirá a las nuevas generaciones. | Chavely Chiroque (Infobae Perú)

Xavier Font, creador de la emblemática agrupación Locomía, aclaró que su legado musical y de estilo sobrepasará su tiempo. En una entrevista para Infobae Perú, detalló que su compañero de vida, Harold González, será el heredero de la marca Locomía, lo que incluye música, diseños y el concepto integral que rodea al grupo.

“Mi novio llegó donde tenía que llegar, en un mundo donde está, y es más Locomía que nadie”, expresó, reconociendo en Harold un espíritu afín al suyo en sus años mozos.

Convencido de que la agrupación logrará trascender —pese a las nuevas tendencias musicales—, Font confía en que las nuevas generaciones que lleven los abanicos continuarán con la esencia del grupo que fue símbolo de los años ochenta y noventa.

Los primeros integrante de Locomía, grupo creado por Xavier Font.

El próximo heredero de Locomía

Font ha establecido que —tras su eventual fallecimiento— la marca y el legado de Locomía quedarán en manos de su novio Harold, de origen cubano y 35 años menor que él.

“Él va a gestionar mi marca... y él sabrá lo que hace con esto”, confesó. “Si Dios quiere, yo no sé cuánto me queda a mí de este mundo cruel que estamos, pero está todo organizado. Está organizado para que esto no se acabe conmigo”, agregó.

La historia de Locomía.

Xavier Font, de 60 años de edad, asegura que González comparte la misma energía característica de Locomía, así como una peculiar hiperactividad que le recuerda a la de él, cuando rozaba los 20 años.

“Él es como yo cuando yo tenía su edad. Yo soy un viejo con alma joven, y él es un joven maduro con alma vieja”, mencionó.

Harold, junto a Ricky, Edén y Félix, son los actuales integrantes de la agrupación.

Locomía y su nueva propuesta musical. Xavier Font heredará su legado a su novio Harold Gonzalez.

“Esa herencia la tiene que llevar él, para bien o para mal. Lo de Locomía ya ni me preocupa. Es tan orgánico que cuando yo me muera, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y si hay alguien que tiene que ser (el heredero) es él, está claro que el único que lo podrá mover es él. Porque él tendrá las patentes de la marca”, reveló a Infobae Perú.

¿Qué pasará con los abanicos y las hombreras?

Con una carrera de cuatro décadas a sus espaldas, el fundador de Locomía quiere que la esencia del grupo perdure más allá de las modas pasajeras. En este sentido, ha apostado por continuar la evolución musical del grupo, integrando diferentes estilos y ritmos, adaptándose a la modernidad pero sin perder su esencia.

“Queremos mantenernos en el mundo porque el reggaetón está bien, pero no es lo único”, sostuvo.

Harold Gonzalez promete mantener la esencia de Locomía, pero cambiando detalles mínimos.

“Y que los fans de Carlos (Amas), de Manolo Arjona, de Francesc Picas, de Juan Antonio Fuentes, entiendan que Locomía es un concepto de cuarenta años de historia, que es único y que se está construyendo para cuando yo me muera... y que Harold tenga su grupo de artistas y se ponga faldas y se pongan plumas... en fin, que Locomía es Locomía”.

Por ello, Harold González, confirmó la incorporación de esta visión estética en los futuros proyectos y su convicción de adaptarse al minimalismo contemporáneo sin perder la esencia “romántica, misteriosa y elegante” de la agrupación.

Harold, Ricky, Edén y Félix, son los actuales integrantes de la agrupación.

“Pero sí, el abanico lo vamos a mantener, el zapato de punta también, porque es la esencia de Locomía. (En los trajes) se va a mantener un poco de hombreras en algunos, no se va a ver tan exagerado como en su época, porque en su época el movimiento que había era ese, exagerado. Ahora está todo un poco más minimalista”, sostuvo la pareja de Xavier Font.

El nuevo ritmo musical

Font está preparando un nuevo disco que significará un paso adelante en su trayectoria, incluyendo temas que abordan problemáticas sociales actuales como el bullying y el suicidio.

“Ahora vamos a mantener el rollo musical, pero vamos a decir cosas, cosas que a la juventud le interesen”, aseguró, subrayando la intención de conectar con las nuevas generaciones.

Harold González habló de la proyección estética de Locomía. Aseguró que mantendrá el estilo del grupo, pero que este será "minimalista".

Respecto al reconocimiento vocal, recordó las limitaciones que enfrentó en el pasado, a diferencias de otros artistas que empezaron desafinados y que pudieron entrenarse. “En aquel momento no tuvimos ni el tiempo para desarrollarnos vocalmente”, explicó, defendiendo la capacidad y el derecho de Locomía a ser más que una mera apariencia.

“A mí no me dejaron cantar ‘disco Ibiza Locomía, moda Ibiza Locomía...’ Eso no era ni cantar, eso era un medio rap que lo podía cantar Pepita Pérez. Que la gente entienda que hay más que un grupo musical donde eran guapos, pero no cantaban y que iban vestidos bonitos. Vamos a tratar de dosificar el tiempo de abanicos y a tratar de tener la coreografía, cantar más”, comentó sobre sus próximos shows.

Los zapatos de punta, además de los abanicos, son característicos de Locomía.

Nuevas versiones de Rumba Samba Mambo y Loco Vox

Aunque el estilo retro del grupo es parte de su identidad, en el concierto que se avecina en Lima se explorarán los 40 años de historia de Locomía, desde sus tempranos éxitos hasta las propuestas más recientes como ‘Imperium’ y ‘Corazón’. Font mostró su inquietud por la pérdida de esencia de algunos artistas que cambian radicalmente de registro musical, algo que él considera no sucede en Locomía: “Estamos condenados a un estilo... queremos hacer un show donde veas un antes y un después”.

“Para mí, salir de la ropa del rococó, los colores y las super hombreras me ha costado mucho. Me ha costado mucho porque (los fans) quieren ver eso (…) La pretensión que tenemos es poder llegar a los jóvenes. La música de Locomía de hoy, no es el ritmo de hace 36 años, que no se puede ni bailar. Va en otra secuencia”, sostuvo sobre las novedades que mostrará en su concierto en Lima del 16 de marzo en el Centro Español del Perú

Locomía brindará un concierto el 16 de marzo del 2024 en Perú.

Acerca de los derechos de sus temas más reconocidos, Font explicó que no existen impedimentos legales para su interpretación en vivo y remarcó que posee versiones remixadas con las voces actuales. Estas nuevas versiones, ajustadas al tiempo y ritmo contemporáneos, son las que el público disfruta en sus espectáculos actuales, asegura Font. Refirió que el antiguo productor musical José Luis Gil intentó cobrarle un porcentaje en caso quisiera usar las canciones emblemáticas de Locomía.

“Aunque yo quiera utilizar las canciones, porque no tuviera la capacidad vocal de que mi grupo cantara e hiciera playback, no puedo, porque las canciones no van, no están a tiempo. Yo he hecho Loco Mía, Rumba, Samba, Mambo, Loco Vox, en un remix que se llama Locomía Reloaded, con el tiempo musical de hoy, con las voces de hoy, nuestras. La gente está encantada porque camina a otros decibelios. Es otra cosa, otro ritmo”.

Finalmente, el líder del grupo musical hizo hincapié en su conexión inquebrantable con la marca Locomía, enfatizando: “Locomía soy yo”, y extendiendo ese “yo” a todos aquellos que han sido parte de este fenómeno musical y cultural.

Con planes ambiciosos y una visión clara de continuidad, Xavier Font se asegura de que el nombre de Locomía siga resonando en la industria musical, con la promesa de un legado que deberá honrar Harold González.

Making of de la sesión de fotos a @locomiaoficial El 16 de marzo, Locomía estará en Lima para un concierto inolvidable.

Concierto en Lima de Locomía

La banda española, conocida por sus icónicos abanicos, ha elegido la capital peruana como la primera parada de su serie de conciertos en Sudamérica. El evento se llevará a cabo en el Centro Español del Perú, situado en la Avenida General Salaverry 1910, en Jesús María. Este concierto se presenta como una introducción a su película “Disco, Ibiza, Locomia”, que será lanzada próximamente en Netflix.

Los asistentes al concierto en Lima tendrán la oportunidad de optar entre dos tipos de entradas, las que se venden en Joinnus. La entrada VIP, con un costo de S/ 400.00, incluirá beneficios exclusivos tales como comida, bebida y la posibilidad de interactuar con los artistas al finalizar la actuación. Por otra parte, la entrada general, valorada en S/ 170.00, ofrecerá acceso al concierto desde la comodidad del jardín y la barra disponible en el recinto.