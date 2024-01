Universitario: Fabián Bustos reveló dilema en el arco entre Diego Romero, que brilla en sub 23, y el fichaje Sebastián Britos

Sebastián Britos y Diego Romero competirán por el puesto de arquero en Universitario de Deportes por su centenario - Crédito: Universitario

Universitario de Deportes se alista para su debut en la Liga 1 2024, en la que arrancará visitando a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo el domingo 28 de enero. Este será el debut oficial del entrenador Fabián Bustos y también se espera que sea el de algunos refuerzos como el portero uruguayo Sebastián Britos.

El golero de 36 años, campeón de la Liga Uruguaya 2023 con Liverpool de Montevideo, arrancará la temporada como titular en la ‘U’, pero su titularidad a lo largo del año no está asegurada, pues el juvenil Diego Romero, figura de la selección peruana sub 23 en el Preolímpico de Venezuela retornará al club con la finalidad de pelear por el puesto.

Ante las notables actuaciones de ‘Chiquito’ Romero frente a Chile y Argentina, el ‘Toro’ Bustos aseguró que en la vuelta del juvenil se observará el nivel de los guardametas -solo coincidió con el canterano en un entrenamiento- y si estos se encuentran en un estándar similar, se deberá emplear la rotación, manifestando que cuentan con la Copa Libertadores para alternar a ambos futbolistas.

“Me gusta la competencia, que tengamos tres arqueros, un chico joven de buen nivel, que compitan, que peleen su lugar. Obviamente, a Diego solo lo pude dirigir el 30 de diciembre porque luego ya se fue a la selección. Hemos visto los partidos, en el primero fue la figura del equipo y va a ser una competencia muy linda. Es un puesto que se varía poco porque hay que darle continuidad, pero se irá viendo el día a día, semana a semana y si la paridad entre dos está muy marcada, intentaremos tener a los dos al mismo nivel y a lo mejor, si se puede, ya sea cuando empiece la copa o la Liga 1, a lo mejor se puede variar. Estuve en lugares donde se jugaron varios torneos al mismo tiempo y se puede dar la chance”, declaró en diálogo con RPP.

Arquero uruguayo campeón en su país en 2023 y seleccionado peruano lucharán por hacerse dueño del arco de Universitario en su centenario. (RPP Deportes)

Puso infraestructura de la ‘U’ al nivel de IDV

No es novedad que Independiente del Valle cuenta con una de las mejores políticas para formación de futbolistas en todo el continente y que posee las mejores instalaciones de Ecuador para su desarrollo, pero de acuerdo con Fabián Bustos, que venía trabajando 12 años en dicha patria, la infraestructura de Universitario compite palmo a palmo con la de IDV y está por encima del resto.

“La realidad es que Edgardo Adinolfi, que es mi asistente y que tuvo un paso bastante prolongado en el fútbol peruano en varios lugares y siempre me habló de que me iba a sorprender la ‘U’ con respecto a lo que tiene. Hoy, realmente, no creo que haya un equipo en Ecuador, salvo Independiente del Valle, que tenga la infraestructura que tiene Universitario. Las distancias donde están las formativas, el gimnasio, la parte técnica, los tópicos, las bases, las cuatro canchas que tenemos para entrenar. Infraestructura de un nivel muy bueno, organizado el club completamente...” , aseveró.

Fabián Bustos, entrenador de Universitario, quedó impresionado con instalaciones de Universitario y las comparó con las de Independiente del Valle - Crédito: difusión

La visita a Alianza Lima en fecha 3

De acuerdo al fixture del Torneo Apertura 2024, Universitario visitará a Alianza Lima el próximo sábado 10 de febrero por la fecha 3 del campeonato en el Estadio Nacional. Pese a la cercanía del ‘clásico del fútbol peruano’, el estratega prefirió no referirse al respecto, pero reconoció la importancia que tiene para el aficionado ‘merengue’.

“Soy de ir partido a partido, obviamente que son especiales y para la gente, partidos que el hincha siempre quiere algo más, obviamente así hay que entenderlo y vivirlo, pero hoy pensamos en Mannucci, en hacer las cosas lo mejor posible, luego se verá con Grau”.