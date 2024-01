Oliver Sonne ficharía por importante club de la Superliga de Turquía: los detalles del traspaso del peruano

Oliver Sonne podría dejar Silkeborg IF de Dinamarca para fichar por un club de la Superliga de Turquía. - créditos: Getty Images

Oliver Sonne es el jugador peruano que más ha llamado la atención en el 2023. Y es que a pesar de que no pudo hacer su debut con la camiseta de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, tanto los hinchas como la prensa y desde la misma Federación Peruana de Fútbol están atentos a su rendimiento en Silkeborg IF de Dinamarca. De hecho, sus buenas actuaciones han hecho que su nombre suene para cambiar de equipo. En ese sentido, se conoció de un posible interés de la Superliga de Turquía por sus servicios.

La Superliga danesa se encuentra en plena pausa por las fechas invernales de Europa, por lo que el campeonato se reanudará en la quincena de febrero. En este tiempo, el futbolista de 23 años ha distendido de los trabajos con su club, mientras está siendo relacionado para salir rumbo a Trabzonspor.

De acuerdo con el diario Depor, dos periodistas han dado su versiones para conocer más a profundidad sobre su futuro. Gisle Thorsen de Mediano Fodbold descartó que en Dinamarca exista información al respecto, pero que entre los dos países suele haber conversaciones para contrataciones. Asimismo, puso énfasis en que los ‘rojos’ no tienen necesidad por dejar partir al lateral derecho.

“El rumor ha sido noticia por aquí, pero ningún medio danés ha brindado información adicional al respecto. Hasta el momento, solo contamos con lo que informan en Turquía. En la Superliga, suele haber algunas negociaciones con Turquía. En cuanto a una posible venta de Sonne, la oferta tendría que ser muy atractiva; Silkeborg no tiene prisa por venderlo”, dijo.

Por otro lado, el citado medio tuvo acceso al comunicador Yunus Emre Sel, que cubre la actualidad de Trabzonspor y confirmó lo que se venía hablando, pues el equipo busca reforzar el carril derecho del campo. Sin embargo, además de Oliver Sonne tiene a otro jugador en el radar. “Sé que el Trabzonspor está interesado en el jugador, pero hasta el momento no ha habido ninguna negociación oficial. Trabzonspor busca reforzar el lateral derecho, y Sonne no es el único en consideración; el club también muestra interés en el internacional japonés Hiroki Sakai”, comentó.

Y es que el nacido en Karlslunde, Dinamarca, se erigió como uno de los hombres más destacados de Silkeborg IF en la última temporada. En total, disputó 36 partidos, en los que anotó cuatro goles y brindó tres asistencias.

Jorge Fossati sobre Oliver Sonne en la selección peruana

El hecho de que el ahora extécnico de la selección peruana, Juan Reynoso, no haya hecho debutar a Oliver Sonne en las Eliminatorias 2026 hizo que reciba innumerables críticas por lo que mostró en su club. Y con la salida del ‘Cabezón’, Jorge Fossati es el que tiene esa tarea pendiente.

El ‘Flaco’ admitió que tiene en seguimiento al ‘Vikingo’, pero no aseguró su convocatoria para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana en marzo. “Para tener un jugador del exterior, como decía, yo no traigo a nadie y le prometo que va a jugar todo el partido, que va a entrar... Pero si es del exterior y no está en la posición que normalmente ocupa, preferimos llevar a alguno que está aquí”, declaró para ATV Deportes.

De la misma manera, reconoció que lo llamará si considera que puede tener minutos. “Es lógico, está jugando en Europa, pero ¿cómo lo viste en la selección? Yo tampoco lo vi, ni estaba acá como para saber por qué no jugó. Si no tengo la certeza de que donde normalmente juega, como lateral derecho o volante interno, si no tengo la seguridad de que va a estar con probabilidades reales de jugar... No digo que fue mal llamado porque a veces lo llamas para que se vaya adaptando, pero hablo de enero en adelante. No es con Sonne, sino con todos”, acotó.