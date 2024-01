Mayra Couto recuerda su acusación de acoso y habla de su posible regreso a AFHS: “No quiero volver a sentirme así”

El último viernes 12 de enero, Samuel Suárez presentó un adelanto de la entrevista que concedió la actriz Mayra Couto para el programa ¡Todo se filtra!, emitido por Panamericana Televisión. Aquí se puede escuchar que la recordada Grace de Al Fondo Hay Sitio hace un mea culpa de su comportamiento cuando quiso expresar lo que sentía y quería. Además, recuerda la denuncia de acoso que hizo contra Andrés Wiese.

Recordemos que la actriz encarnó a la pareja sentimental del artista, quien daba vida a Nicolás de las Casas. En el 2020, Mayra sorprendió al acusar a su compañero de actuación de acoso sexual y maltrato. En su momento, Andrés Wiese salió a desmentir tales afirmaciones, pero la intérprete nunca se retractó.

“No estoy loca y no me lo estoy inventando. (...) Además, me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces. Y en ese momento no tenía las herramientas para decírtelo. Y ahora las tengo”, fueron las palabras que le escribió la actriz a Andrés Wiese en ese entonces y no dudó en hacer pública.

En el adelanto que mostró ¡Todo se Filtra! no se específica cuál fue la pregunta que se le hizo a Mayra Couto. Sin embargo, se le escucha decir: “No estuvo bien hacerlo así, yo creo que he estado descubriendo mi voz, que al principio he estado gritando, porque ha sido muy confrontacional todo lo polémico que ha parecido”.

El periodista le pregunta si aceptaría regresar a la serie Al Fondo Hay Sitio siendo Grace y compartir escenas nuevamente con Andrés Wiese. “Pues, cómo te digo que no... Yo no quiero volver a sentirme así y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, respondió Mayra Couto.

¿Le molesta que la llamen ‘la munda’?

En otro momento, respondió si le molesta que la llamen ‘la munda’. Esto después de un polémico mensaje que escribió en el 2019, donde pide que llamen al mundo de otra manera.

“Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA? Te van a decir que no digas eso, así que...”, indicó en ese momento Mayra Couto.

Los usuarios no tomaron a bien estas palabras y la criticaron fuertemente, señalando que no encontraban sentido a su mensaje. Desde aquella ocasión, la actriz fue llamada “la munda”. ¿Le molesta a Mayra Couto que la llamen así? Esta fue su respuesta: “La munda, creo que ya me quedé con esa chapa. Soy la Grace, soy la munda, pero bueno, no me ignoran, eso es lo importante”.

La entrevista completa se podrá ver el lunes 15 de enero a través de ¡Todo se Filtra!, por Panamericana Televisión. El espacio es conducido por Samuel Suárez y Fiorella Retiz.

El mensaje que Mayra Couto que generó polémica

En el 2017, Mayra Couto intentó escribir un mensaje de empoderamiento. Sin embargo, no fue bien recibido por sus seguidores, quienes no dudaron en criticarla duramente.

“Nosotras vamos a cambiar el mundo. ¿Suena imposible? Es porque nos han hecho creer que no podemos. Pero lo venimos haciendo desde hace mucho: el voto, el derecho a divorciarnos, a que no nos quiten la custodia de nuestros hijos, a trabajar, a estudiar. Ahora, usemos todo lo que aprendimos y vayamos por nuestros sueños”, fue lo que escribió la actriz en su cuenta de Facebook.

“Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA? Te van a decir que no digas eso, así que...”, acotó Mayra Couto.