Valeria Piazza afirma que Melissa Paredes hace buena pasarela: “Tiene bastante presencia en el escenario”

Fuerte y claro. La modelo Valeria Piazza recordó el episodio que llevó a la renuncia de Melissa Paredes a su corona de Miss Perú Mundo en 2013, destacando que la actriz “habría destacado” de no mediar esos contratiempos. Las declaraciones se dieron en el contexto de que Piazza podría estar incorporándose a la academia de baile de Paredes y Anthony Aranda para ser profesora de pasarela.

Ante esta situación, la presentadora de espectáculos no dudó en elogiar la idea de que la exchica reality también podría impartir clases de modelaje en la academia durante la temporada de verano como ella. Sostiene que la personalidad de la exchica reality destaca con presencia en el escenario y tiene un conocimiento sólido de la pasarela.

“A mí sí me gustaría que Melissa Paredes sea profesora de pasarela porque me acuerdo de que, en su época de miss, ella caminaba superbién solo que tuvo este problema (…) Más o menos ella tiene bastante presencia en el escenario”, sostuvo la exreina de belleza para su programa de América Televisión.

Además, la conductora de televisión hizo referencia a la polémica que llevó a Melissa Paredes a renunciar a su título de Miss Perú. Como recordamos, después de ser coronada Miss Perú en 2013 a los 22 años, se difundieron imágenes de ella vistiendo un atuendo de conejita de lencería. Aunque la exreina de belleza aseguró que las fotos fueron tomadas por solicitud de una amiga, la organización no creyó su explicación.

“Te acuerdas de que a ella le quitaron la corona por unas fotos que tuvo. Por eso a mí no me gusta mucho el concurso de Miss Mundo porque es muy conservador. No puedes hacer fotos en bikini, en lencería. En cambio, en Miss Universo es más libre, me gusta más”, dijo la exMiss Perú para el medio citado.

“Ella hubiera hecho un buen papel también en el Miss Universo”, añadió. Finalmente, Piazza, quien formará parte del equipo de la academia ‘UMove’, también elogió la nueva faceta de Melissa en su papel en la conocida serie “Al Fondo hay sitio”. “Actúa muy bien, y también tuvo protagónicos buenos, pero ¿regresará el personaje o no? Me dejó con ganas ese personaje”, finalizó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda podrían llegar al altar este 2024

Hace poco, la pareja conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda se comprometió en abril del 2023, asegurando que no dejarían pasar mucho tiempo para contraer matrimonio; sin embargo, hasta el momento, no tienen una fecha fija. Ante ello, el bailarín no dudó en responder a la prensa sobre la fecha elegida para su matrimonio este 2024.

Aranda señaló que aunque no tienen algo planeado, podrían dar la sorpresa. “Estamos enfocados en eso, en la escuela, pero... los podemos sorprender”, indicó. Asimismo, el bailarín aseguró que ellos no van a realizar una ceremonia ostentosa, y que solo invitarán a familiares.

Por otro lado, Melissa sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre, pero esta vez al lado de Anthony. Pese a que su sueño es agrandar la familia, y el bailarín la apoya en esta decisión, ella sabe que no es el momento adecuado para traer una nueva vida al mundo.

“Mi hija me puso un recordatorio (en la puerta de la cocina) que dice: ‘No hijo’. Pero quisiera un bebé hombre, pero de acá a tres años. Anthony quisiera ahorita (tener un hijo), pero entiende que aún no”, agregó en conversación con ‘Estás en Todas’.