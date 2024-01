Christian Cueva habló de su lesión y respondió con ironía a sus detractores: “Ya me retiraron del fútbol”

Christian Cueva participó del primer programa de la Futmax League

Christian Cueva reapareció en las pantallas de televisión, pero no precisamente por un partido de fútbol. El volante nacional se hizo presente en el primer programa de la Futmax League, nuevo torneo de fútbol 7 en el que será uno de los protagonistas y dio algunos detalles de lo que le depara en su futuro como futbolista, además de la difícil operación a la rodilla a la que se debe someter este año.

El presentador del espacio televisivo transmitido en la Liga 1 Max, el brasileño Rafael Cardozo, se encargó de darle una emotiva bienvenida a Cueva a este novedoso proyecto y aprovechó para consultarle qué va a suceder con él en este 2024. “Ya me retiraron del fútbol”, fue la contundente respuesta del mediocampista.

Inicialmente, se pensó que ‘Aladino’ sería comentarista deportivo en el programa de la Futmax League, al ser incluido en el equipo de conducción del programa, pero esta opción quedó descartada. “No es momento todavía”, mencionó. El exfutbolista de Alianza Lima es socio y uno de los presidentes de los 12 equipos que participarán en el campeonato.

“El fútbol es mi pasión, me ha llenado de felicidad por muchos años de mi vida. Yo sigo en lo mío tratando de recuperarme lo más rápido posible y esta nueva faceta que tengo, también lo disfruto porque se habla de fútbol y eso es lo más lindo para mí.

Christian Cueva aún no puede operarse en la rodilla - Créditos: Liga1.

Christian Cueva y su lesión en la rodilla

Christian Cueva no pudo rendir de la manera que hubiese querido en Alianza Lima el año pasado debido a una lesión en la rodilla que aquejó en casi toda la temporada. Su último partido lo jugó en octubre del 2023, en el cierre del Clausura, y desde entonces no ha podido retomar acción en las canchas.

Su situación actual es un poco complicada, ya que el club de La Victoria debe hacerse cargo de los gastos de su operación y posterior recuperación, según está estipulado en el contrato. Sin embargo, el volante ha venido insistiendo en los últimos meses y, hasta el momento, no ha obtenido respuestas de los directivos ‘blanquiazules’.

“Es un tema muy sensible para mí. Después de tanto tiempo estar en Alianza Lima fue algo lindo porque soy hincha, pero al final de la temporada tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante hoy en día para mí es operarme y recuperarme. Mi fe sigue intacta, creo que el de arriba va a bendecirme con muchas cosas este año”, expresó Cueva en la Futmax League.

“Tengo la cabeza mucho más clara. Los golpes que pasas en la vida no es por las puras y yo estoy contento porque en este momento que ha sido difícil, he tenido a mi familia al lado y eso me fortalece mucho”, agregó.

Christian Cueva desea volver lo más pronto posible a las canchas y pelear por integrar nuevamente la selección peruana. En los últimos años, ‘Aladino’ fue determinante para los éxitos de la ‘blanquirroja’, siendo partícipe en el Mundial de Rusia 2018 como una delas figuras del equipo nacional y también fue clave en el camino a Qatar 2022, donde fue eliminado en el repechaje ante Australia.

“Primero me opero, después regreso a mi club en Arabia Saudita y me prepararé porque el objetivo que tengo es regresar a la selección. Es lo único que tengo en mente, poder disfrutar mucho más del fútbol. Creo que los años pasan y eso es lo que quiero hacer: disfrutarlo mucho más”, apuntó el volante de 32 años.

A la espera de una respuesta de Alianza Lima, Christian Cueva forma parte de este nuevo proyecto de la Futmax League, que tendrá presencia en la señal de la Liga 1 Max los días martes y jueves a partir de las 18:00 horas de Perú.