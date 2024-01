“Es un día menos. Es una carrera que se acaba”: Christian Cueva espera que Alianza Lima apruebe su operación

El malestar de Christian Cueva porque Alianza Lima no aprueba su operación a la rodilla - Créditos: Liga1.

Christian Cueva no tuvo el regreso esperado en Alianza Lima. Su grave lesión en la rodilla le impidió rendir a su mejor nivel a lo largo de la temporada y, además se perdió algunos partidos, como las finales contra Universitario de Deportes por Liga 1 2023. Así el ‘equipo del pueblo’ terminó anunciando su salida en diciembre del año pasado, pero ‘Aladino’ se ha mantenido al tanto de la operación por la que tiene que hacerse cargo el club.

El volante de 32 años no juega desde octubre del año pasado -partido contra ADT de Tarma en la penúltima fecha del Torneo Clausura- debido a su lesión y, aunque finalmente no pudo renovar con el cuadro de La Victoria, ‘Cuevita’ no se ha desvinculado por completo de esta institución.

Sucede que en su contrato de préstamo con Al-Fateh de Arabia Saudita, dueño de la carta pase del jugador, está estipulado que el conjunto ‘blanquiazul’ tiene la responsabilidad de asumir los costos de cualquier lesión que sufra ‘Aladino’ hasta la recuperación.

Para mayores detalles al respecto, Infobae Perú se comunicó en exclusiva con Julio García, abogado de Christian Cueva, quien dio a conocer el malestar y la preocupación del futbolista por toda esta situación: desde hace dos meses viene insistiendo a Alianza Lima por una respuesta que todavía no llega.

- ¿Cuál es la situación actual de Christian Cueva? ¿Cómo va el tema de su operación?

Se coordinó con Alianza Lima. Ya hay médico y hay costos. El asumir los costos de la operación está en el contrato de préstamo que hizo el club, costos hasta la recuperación. Desgraciadamente hasta ahora no tenemos la autorización de Alianza Lima. Se había pensado primero Estados Unidos, hubo problemas con los tiempos y los costos, se cambió a España y ahora se ha conversado con un médico en Barcelona, pero no tenemos la respuesta de Alianza. Parece que el club no es consciente del perjuicio que le está causando a Christian.

- ¿Cuándo inició este problema?

Esto pasó en octubre, nos hicieron esperar hasta el 30 de noviembre, primer día que nos sentamos a conversar porque tuvieron el tema de las finales. Perdieron las finales, pasó lo de las luces y hasta ahora el hecho real es que no se ha operado, no tiene autorización, no tiene nada. La verdad que molesta, por lo menos yo que he estado al medio, estoy molesto, porque no me parece justo con un jugador. El club tiene una obligación escrita.

- ¿Se adecuó esta operación a un menor presupuesto que el que tenían planeado?

Se cambió de destino, Christian se iba a operar los últimos días de diciembre en Estados Unidos, las fechas y todo hacían que todo saliera muy alto. Él tiene que operarse con médicos con experiencia, se ha conversado con médicos de la selección y de Alianza Lima, todo estaba alineado, el problema es administrativo. Eso hizo que la fecha corriese hasta el 2 de enero, pero nada, seguimos esperando la respuesta, parece que Alianza tiene otras prioridades.

- ¿En las últimas semanas se ha insistido a la directiva de Alianza Lima?

Se le insistió, no lo mencionaría públicamente si no lo hubiera insistido, cada día es un día menos de Christian para volver.

- ¿Cómo ha afrontado Cueva toda esta situación?

Él está preocupado. Pareciera que Christian no quiere operarse, pero él está insistiendo desde noviembre, en algún momento se pudo pensar en operar en Lima, pero como los propios médicos dijeron “para un deportista de élite como Christian con 32 años el problema no es la operación, es lo que encuentras en un deportista de 32 años que ya ha tenido otras lesiones. Cualquier cosa que encuentres, va a ser más fácil para un profesional con experiencia”. En el Perú esta operación no es habitual, mucho menos en un deportista de alta competencia.

- ¿Todo este problema puede llegar a mayores?

La obligación de Alianza Lima, según dice el contrato, es hasta que el jugador esté completamente recuperado. Esperamos que no lleguemos a discutir con el club, porque el asunto no es tan sencillo como Alianza lo plantea. Vamos a ver si realmente todo el tema médico se manejó bien o no, no queremos entrar a esa discusión. Pero es una situación que ya molesta y que causa un perjuicio, cada día que pasa es un día menos para Christian de jugar fútbol. Es una carrera que se acaba.