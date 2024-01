Detectan primer caso de malaria en Lambayeque: autoridades temen que se inicie un brote

El paciente adquirió la enfermedad durante sus desplazamientos en zonas endémicas y se automedicó antes de buscar ayuda profesional en un establecimiento de salud.

Un caso de malaria, el primero reportado en la región Lambayeque, se registró en un adulto de 40 años que presentó síntomas iniciales de la enfermedad durante el mes de diciembre del año 2023, según lo indicó el jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Eduardo Vergara Wekselman.

Te puede interesar: Alerta en Lambayeque por el primer caso de malaria confirmado luego de ocho años

La información revelada por el representante de Geresa, el paciente se había estado movilizando por varias zonas endémicas de malaria, donde es usual encontrarla. Luego de haber contraído la enfermedad, los primeros síntomas aparecieron durante los primeros días de enero: dolor de cabeza, malestar general y escalofríos.

El caso particular del paciente fue que este procedió a automedicarse, una práctica no recomendada por profesionales de la salud, que no produjo ningún resultado. Es en este escenario en el que el paciente acudió a un laboratorio particular, donde se realizó una evaluación especial que dio como positivo para malaria vivax.

Te puede interesar: Geresa Arequipa considera que incremento de casos COVID-19 de hasta 300% en esa región es “leve”

“Se está haciendo el control de calidad de la muestra, porque inicialmente el paciente lo hizo de forma particular, posteriormente lo realizó en el Hospital Referencial de Ferreñafe y es positiva la prueba a malaria vivax”, indicó el doctor Vergara Wekselman.

“La malaria es similar al dengue, es una enfermedad metaxénica y se transmite a través del zancudo Anópheles y no de persona a persona”, aseguró el jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Eduardo Vergara Wekselman.

La enfermedad reportada no se había presentado en la región Lambayeque desde el año 2016, por lo que el caso actual representa un nuevo caso de un mal conocido, pero que difícilmente se convierta en un brote. La malaria se transmite a través de un zancudo.

Te puede interesar: Recomendaciones para perder los kilos de más luego de las fiestas de fin de año

“La malaria es similar al dengue, es una enfermedad metaxénica y se transmite a través del zancudo Anópheles y no de persona a persona”, aseguró el profesional de la salud.

Según lo que comentó el doctor, el vector tiene cuatro variedades llamadas malaria vivax, malaria falciparum, que es la más grave; además de la malaria ovale y malaria malariae. El parásito se encarga de destruir los glóbulos rojos en la sangre de las personas y el único tratamiento en contra de la enfermedad lo da el Ministerio de Salud (Minsa). Actualmente, no hay un tratamiento disponible para esta enfermedad en farmacias.

Vergara Wekselman también indicó que la Gerasa inició una supervisión en Ferreñafe y la Red de Salud y el Hospital Referencial han ejecutado el trabajo de campo. “Ya tenemos el informe sobre el caso y se están desarrollando las investigaciones, pero el problema es que las personas cercanas al domicilio del paciente son renuentes a abrir las puertas a los equipos, y esto nos genera una dificultad”.

Si un paciente presenta síntomas como fiebre, escalofríos, sudoración o dolor de cabeza, estos deberán acudir a un centro de salud

Qué hacer si se presentan síntomas de malaria

En caso de que un paciente presente síntomas como fiebre, escalofríos, sudoración o dolor de cabeza, estos deberán acudir a un centro de salud para hacerse una prueba diagnóstica que permita confirmar la presencia de la enfermedad en el organismo de la persona.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas que sufren de esta enfermedad no son agentes de contagio porque, en principio, esta enfermedad no puede transmitirse de una persona a otra: la enfermedad se transmite por la picadura de mosquitos Anopheles hembra.

El riesgo de infección es mayor en algunas zonas que en otras, en función de múltiples factores, entre ellos el tipo de mosquitos locales. También puede variar según la estación, siendo el riesgo más alto durante la temporada de lluvias en los países tropicales.