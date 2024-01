Los grandes retos de los emprendedores este 2024 y el desafío de subsistir frente a la crisis económica en Perú

Chang: "La misión es sobrellevar el primer trimestre del 2024". (Infobae/UDEP/Vigilante.pe)

El 2023 ha sido un año desalentador para el Perú. El Perú cerrará el año con una caída del producto bruto interno (PBI) cercana al -0.8 %. Con una recesión que hoy azota al aparato productivo nacional, es importante analizar la situación de los emprendedores del país, que representan un número por encima de los 6 millones de mypes.

Yang Chang, docente de Finanzas en la Universidad de Piura (UDEP), explica a Infobae Perú que la caída generalizada de la economía ha afectado a todos los rubros de producción. “Por supuesto que hay unos cuantos que han logrado mantener su rentabilidad, pero la inmensa mayoría de estos se ha visto impactada de forma negativa por la caída del nivel de ventas, el bajo rendimiento y el aumento de algunos precios”, señala.

Asimismo, deja en claro que el primer trimestre del próximo año podría ser igual de complicado. Según explica, la magnitud de la caída dependerá de qué tan intenso sea el fenómeno El Niño, pero seguirá tendiendo a la baja. Al respecto, advierte que los pequeños empresarios se van a ver dañados debido a que sus ventas y rentabilidad caerán. Considera que el proceso de saldar deudas se verá prolongado, por lo que la salud financiera del negocio estará condicionada.

“Lo que yo recomiendo es que los pequeños empresarios actúen con criterio. Tienen que centrarse en dos cosas: conservar su efectivo y su liquidez. Esto no quiere decir que no traten de vender, claro está, pero no aconsejo que inviertan profundamente en el primer semestre del próximo año, porque no habrán amplios márgenes de ganancia. En tiempos complicados se necesita sensatez para abordar las estrategias de negocio; hay que saber vender todo lo que se pueda sin confundirse y tomar riesgos innecesarios”, comenta.

Identifique productos de primera necesidad y recurra a ellos para optimizar el capital de trabajo. (Andina)

Consejos para los emprendedores de cara al 2024

1. Mantener la estructura básica de cada negocio

El experto en finanzas recomienda que los pequeños y microempresarios que no cuenten con un capital amplio no arriesguen mucho. “La misión debe ser sobrellevar el primer trimestre y de ahí sacar las conclusiones dependiendo de cómo se hayan dado las cosas, incluyendo el fenómeno El Niño”, precisa. En ese sentido, Chang aconseja en mantener una actitud cauta en relación con las campañas venideras, buscando sacarle provecho a las estructuras que el negocio ya conoce y sabe que le funcionan. Adoptar este método de ventas tal vez no garantice amplias ganancias, pero pretende asegurar la base fundamental del negocio mismo para que este pueda invertir y generar estrategias innovadoras cuando las condiciones resulten más favorables para los emprendedores.

2. Identificar productos de primera necesidad y con buen margen de ventas

Siempre hay algo que vender. Cada negocio tiene su lista de productos estrella que lideran la lista de cosas vendidas debido a su necesidad y a sus virtudes. Por lo tanto, Chang recomienda concentrarse en la venta de estos productos y ampliarla en la medida de lo posible con el fin de contrarrestar la disminución de ventas de otros productos. Cuando las personas ahorran debido a la coyuntura, siguen existiendo productos de los cuales dependen; identifíquelos y recurra a ellos como colchón para mitigar las posibles afectaciones a su negocio.

Para el docente, el emprendedor “debe ser capaz de identificar los productos de alta rotación y alto margen para poder optimizar su capital de trabajo”.

Los peruanos compraron menos en esta Navidad, afectando a los negocios. (Infobae/Edwin Montesinos/Andina)

Diciembre con bajo margen de ganancia

Una de las más claras muestras del desgaste económico ocurrió en diciembre. Como se sabe, el periodo comprendido entre los meses de noviembre y febrero suele ser la principal ventana para que los negocios amplíen sus ventas, pues coinciden las campañas navideña y escolar, la segunda gratificación y las fiestas por Año Nuevo. Lejos de la explosión comercial supuesta, el 70 % de las micro y pequeñas empresas (mypes) no contrataron personal ni invirtieron seriamente en sus negocios, como comentó Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú (MUP). De hecho, apenas el 16 % de las mypes accedieron a un préstamo, pues las empresas no contaban con salud financiera ni regulación ni esperanza en la campaña para solicitar uno.

“En relación con el año pasado, la campaña navideña no ha sido para nada buena. Las empresas no han querido ni invertir y eso se debe a que no hay un panorama claro. La incertidumbre es muy dañina; yo creo que están esperando a ver qué sucede en los próximos meses. Han continuado trabajando pero sin tomar decisiones que impliquen grandes riesgos, sobre todo porque el fenómeno El Niño que viene y del que tanta publicidad se ha realizado va a definir muchas cosas”, indica el docente de Finanzas.

Mantenga una actitud cauta y evalúa su plan de ventas tras el primer semestre del 2024. (Patricio Valderrama)

¿Y las promesas?

Chang señala seriamente a las autoridades como culpables de la situación antes que culpar a factores externos. Para el docente, no existe ni en el Congreso ni el Ejecutivo la suficiente capacidad política para plantear soluciones de cara al próximo año.