Tarifas de multas de tránsito incrementarán en el 2024: ¿cuánto deberás pagar si cometes alguna infracción?

Con el incremento de la UIT, las multas de tránsito también se verán afectadas. | Andina

Ante el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en el 2024, la cual pasó de S/.4.950 a S/ 5.150, es decir un S/ 200 adicional, las multas por infracciones de tránsito también tendrán un aumento en sus tarifas. Ello, ya que las papeletas se calculan sobre la base de porcentajes de la UIT, así que mantente al tanto de los nuevos valores y, por supuesto, evita cometer infracciones.

Te puede interesar: Año Nuevo 2024: las ropas interiores amarillas y sus ‘sugerentes’ frases que los peruanos usarán para la celebración

“El valor de la UIT [ha sido] determinado mediante Decreto Supremo considerando los supuestos macroeconómicos, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Norma XV del Título Preliminar del Código Tributario”, menciona la norma.

Si bien en 2010 y 2011 se mantuvo el monto de la UIT (s/ 3.600), desde el año siguiente los peruanos han visto un incremento de S/ 50 a S/350. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los valores han sido los siguientes:

UIT 2012 - S/3.650

UIT 2013 - S/3.700

UIT 2014 - S/3.800

UIT 2015 - S/3.850

UIT 2016 - S/3.950

UIT 2017 - S/4.050

UIT 2018 - S/4.150

UIT 2019 - S/4.200

UIT 2020 - S/4.300

UIT 2021 - S/4.400

UIT 2022 - S/4.600

UIT 2023 - S/4.950

UIT 2024 - S/5.150

La UIT 2024 será de S/5.150, y a partir del nuevo año modificará a quiénes se considera para pagar impuesto a la renta. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

¿Cuál será el nuevo tarifario de multas de tránsito?

El tarifario dependerá del nivel de infracción cometida, la cual puede ser leve, grave y muy grave. Faltas como estacionar mal el vehículo en lugares autorizados, dejar las puertas abiertas del vehículo y obstaculizar el tránsito, utilizar el carril de giro para seguir la marcha, entre otros, equivale al 4% de la UIT. Es decir, S/ 206.

Te puede interesar: Indeci advierte oleajes para Año Nuevo y recomienda restringir campamentos cerca al mar

En tanto, las graves, como no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer las señales ni tomar las precauciones al hacer giros, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, entre otros, conllevan una multa equivalente al 8% de la UIT: S/ 406.

Mientras que las consideradas como muy graves, como manejar en estado de ebriedad, sin licencia de conducir, con una retenida o suspendida, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, entre otros, equivale al 100% (S/5.150), 50% (S/2575), 24% (S/1.236), 18% (S/927) o 12% (S/ 618) de la UIT.

PNP impuso un total de 283 mil 317 papeletas por infracciones de tránsito durante el último año. (Andina)

Cabe mencionar que tendrás un descuento del 83% sobre el monto de la multa si la pagas durante los primeros cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación o imposición de esta.

Te puede interesar: Año Nuevo 2024: PNP presenta plan por fiestas y saca a las calles a más de 130 mil efectivos

De hacerlo entre el sexto día y el último día hábil previo a la notificación de la Resolución de Sanción, recibirás un descuento del 67% sobre el monto total de la papeleta.

¿Cómo verificar si tienes alguna falta?

Ya sea que tengas dudas o estés a punto de comprar un vehículo, el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) tiene habilitada en su página web una sección para conocer si un vehículo tiene una orden de captura o papeleta de tránsito.

Solo deberá ingresar al enlace Virtual SAT y hacer clic en la opción Multas de Tránsito, consulta de papeletas. Una vez ahí, deberás digitar el código de la placa de su vehículo o documento de identidad y ¡listo! Entre los datos que encontrarás, figura si cuentas con una multa, el tipo y el importe a pagar. Recuerda que puedes saldar lo que debes desde la web, sin necesidad de acercarte de manera física a sus oficinas.