El mejor año de Juan Pablo Varillas: Brilló en Roland Garros y fue héroe de Perú en Copa Davis | Resumen 2023

Juan Pablo Varillas protagonizó la mejor temporada de su carrera en este 2023. Crédito: Agencias

A puertas de darle la bienvenida al 2024, Juan Pablo Varillas podrá despedir el 2023 después de gestar varias hazañas en un trayecto triunfal. El tenista peruano protagonizó la mejor temporada de su carrera y fue, sin duda alguna, unos de los mejores representantes del país, en su respectiva disciplina, a lo largo de este año.

Cada vez más consolidado en la élite del tenis, ‘Juanpi’ tuvo una campaña muy especial, en la que consiguió resultados y participaciones muy importantes, sobre todo a nivel Grand Slam. Su gran crecimiento se ha evidenciado en estos 12 meses.

Y no solo ha sabido destacar en el circuito ATP, sino que también ha brillado con la selección peruana. Bajo la mirada del capitán del equipo ‘Lucho’ Horna, Varillas explotó su mejor nivel en la Copa Davis para darle una alegría inmensa al Perú. Sin más que añadir, este es un resumen del año de la raqueta número uno del país.

Presente en todos los Grand Slam

Marcar presencia en los torneos más importantes del tenis no es una misión nada fácil y eso muy bien lo sabe Juan Pablo Varillas, que entre los cuatro Grand Slam que se disputan en la temporada, solo el Roland Garros lo tuvo en el cuadro principal previamente a este año. No es para menos, su mejor terreno es el polvo de ladrillo y por eso pudo marcar presencia en el abierto francés el año pasado tras superar los ‘qualys’.

En el Roland Garros 2023, Juan Pablo Varillas logró su mejor participación a nivel Grand Slam. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Sin embargo, el 2023 fue más fructífero para el peruano. A punta de esfuerzo, ‘Juanpi’ se hizo un lugar en la cartelera privilegiada de todos los ‘majors’ del 2023. Por primera vez en su carrera jugó los cuatro abiertos del tenis, aunque en algunas ocasiones tuvo que luchar por ese objetivo desde la fase clasificatoria.

De hecho, en el Open de Australia, el que levanta el telón de la temporada, tuvo que luchar más que en cualquier otro Grand Slam. Varillas tuvo que pelear contra tres rivales en la ‘qualy’ por ingresar al ‘maindraw’. Conseguido su objetivo, el peruano se citó en la primera ronda oficial del certamen contra nada menos que Alexander Zverev, cayendo en un partidazo extendido en cinco sets.

Tras ello, ‘Juanpi’ se mantuvo firme y se plantó sobre la tierra de París para marcar un hito en el Roland Garros, donde gestó su mejor participación en un Grand Slam, alcanzando los octavos de final contra todo pronóstico. Para esta hazaña, tuvo que dejar en el camino a oponentes como Shang Juncheng, Roberto Bautista y Hubert Hurkacz. Así logró disputar la ronda de 16 contra nada menos que Novak Djokovic, pero poco pudo hacer para superar al actual número uno y posterior campeón de la competencia.

Siguiendo esa misma línea, Varillas logró presentarse en los cuadros principales de Wimbledon y US Open de este año, aunque no pudo prosperar como en Francia. En el césped de Londres fue eliminado en primera ronda por el italiano Lorenzo Musetti, mientras que en la cancha dura del abierto estadounidense pudo jugar hasta la segunda etapa, donde no pudo vencer al local Taylor Fritz (10°).

Djokovic elogia el juego de Juan Pablo Varillas en el Roland Garros | ESPN

Como si fuera poco, ‘Juanpi’ también logró este 2023 su mejor posición en el ránking mundial. En el mes de junio, logró ubicarse en el puesto 60° de la clasificación ATP, luego de su gran performance en el Roland Garros. De hecho, por primera vez en su carrera finalizará el año dentro del Top 100, lo cual refleja su consolidación entre los mejores del planeta.

Eso sí, la raqueta número uno del Perú tiene una deuda pendiente que buscará saldar en el 2024: ganar su primer título ATP. Varillas no pudo concretar esa meta en este año, por lo que tendrá su revancha la próxima temporada, que espera que sea igual de buena o mejor.

Baluarte de la selección peruana de tenis

No cabe duda de que Juan Pablo Varillas es el mejor tenista peruano de la actualidad. Él mismo se ha encargado de demostrarlo, representando de la mejor manera al país en la Copa Davis y siendo el máximo líder del equipo. Su calidad y nivel han llevado al elenco ‘bicolor’ a los Qualifiers del 2024.

Para alcanzar esta importante instancia del certamen, Perú tuvo que superar a Noruega en el Grupo Mundial I (4‑1) y ‘Juanpi’ fue la pieza más determinante del equipo. En esta serie, el tenista de 28 años logró dos victorias en singles y una en dobles para inclinar la balanza a favor de la escuadra nacional y darle la victoria.

Ahora, la selección peruana, con Varillas como baluarte, afrontará los Qualifiers ante nada menos que Chile por el boleto a la fase de grupos de las Finales del torneo mundial. Esta llave se desarrollará entre el 2 y 4 de febrero en Santiago.