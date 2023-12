¿Fueron justificadas las salidas de Jhosep Núñez y Eslyn Correa de Municipal? Abogado de los futbolistas responde

Jhosep Núñez y Eslyn Correa se encuentran enfrascados en un problema legal con Deportivo Municipal.

El pasado domingo 24 de diciembre, Deportivo Municipal anunció que denunciará ante la FIFA a los futbolistas Jhosep Núñez y Eslyn Correa por rescindir su contrato de forma unilateral para así firmar con Cusco FC. La directiva ‘edil’ reveló que el contrato de ambos jugadores tenía vigencia hasta 2025 y que el club no sostenía deudas con ellos, por lo que no había sustento legal para que se desvinculen sin llegar a un acuerdo previo.

Ante esta situación, Luis Dasso, abogado de los dos dos futbolistas, se pronunció al respecto. El letrado basó su postura en que el descenso de la ‘academia’ no se debió únicamente al tema deportivo, sino que este también se vio influenciado por los problemas económicos e institucionales que vivió el club, los cuales causaron perjuicios como reducción de puntos o la partida de algunas de sus figuras a mitad de temporada:

“Tenemos claro que Deportivo Municipal está inmerso en una crisis económica e institucional desde inicios del 2023 y esto se viene extendiendo hasta los primeros días de diciembre cuando incluso se vio una reunión de asociados donde hay una pugna importante en la interna. Definitivamente esta situación tanto del punto de vista económico y dirigencial ha condicionado la baja del equipo”, declaró a Ovación.

Comunicado de Deportivo Municipal anunciando denuncia contra Jhosep Núñez y Eslyn Correa

Dasso añadió que la baja de la ‘franja’ a Liga 2, supone un gran perjuicio para sus defendidos, quienes no tienen responsabilidad en este hecho, el cual podría significar un daño a sus carreras de cara al futuro:

“Si se habla de una baja deportiva y no dirigencial, no habría una causa justificada para una desvinculación, pero la baja se da por responsabilidad directa de la directiva, por lo que no creo que sea justo que ambos jóvenes vean frustradas sus carreras por una plana dirigencial que no está a la altura de mantener el orden en la institución”, añadió.

Deportivo Municipal perdió la categoría por cuarta vez en su historia en la Liga 1 2023 - Crédito: De Chalaca

“Si hay causa justificada para la desvinculación”

Luis Dasso mencionó el artículo de la FIFA, citado por la defensa legal de Deportivo Municipal, la cual señala que solo se puede desvincular un jugador de forma unilateral, si existe causa justificada, la cual, para los abogados de la ‘academia’ no existe. No obstante, el jurista sustentó por qué si se daría dicha figura en este caso:

“El Art. 14 del Reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, señala que se puede desvincular a un jugador cuando existe una causa justificada. Si la razón de descenso del equipo es por rendimiento futbolístico, no habría causa justificada para solicitar una desvinculación, pero dada que esto va ligado con la dirigencia por temas económicos, consideramos que cuando se acercó a nosotros el representante para ver qué opciones hay, observamos que hay una causa justificada y nadie puede ser obligado a trabajar en un lugar donde renuncia”, afirmó.

Por último, criticó que en ‘Muni’ se quiera calificar la salida de Jhosep Núñez y Eslyn Correa como ‘desleal’:

Los jugadores iban a estar en Liga2 que es diferente a la de Liga1, y por ello procedimos a remitir la carta de renuncia, considerando todos los argumentos y dentro de la Cámara, el procedimiento de vínculos contractuales es muy rápido y en los casos de Correa y Núñez se declaró procedente la desvinculación. Decir desleal es parte de la narrativa que quiere tratar de implementar Deportivo Municipal en esta situación, pero nosotros la rechazamos, yo no he tenido como vinculación en este caso con Cusco FC, sino con los jugadores en mención.

Jhosep Núñez y Eslyn Correa se marcharon siendo dos de las grandes 'joyas de la cantera de Deportivo Municipal.

Bajas de Deportivo Municipal

Desde que se consumó el descenso a la Liga 2, varios futbolistas con los que Deportivo Municipal afrontó el Torneo Clausura, se marcharon de la institución. Los primeros fueron Benjamín Ampuero y Facundo Rodríguez, quienes estaban a préstamo y retornaron a César Vallejo y Cerro Largo respectivamente.

También se fueron Steven Rivadeneyra (Sport Boys), Leonardo Rugel (Cienciano), Carlos Solís (Cusco FC), Jorge Toledo (Comerciantes Unidos), Christian Flores (Alianza Atlético), Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso) y Matías Pérez García.