Formador de Jhamir D’Arrigo narró crudo episodio en los inicios del refuerzo de Alianza Lima

El técnico peruano promovió al jugador al primer equipo de la Academia Cantolao y brindó pasajes no conocidos del ahora refuerzo de Alianza Lima.

Jhamir D’Arrigo se ha convertido en una apuesta prometedora de Alianza Lima para el 2024. El habilidoso jugador captó el interés de los ‘blanquiazules’ durante la temporada 2023, su habilidad con el balón, velocidad y juventud fueron razones suficientes para que el cuadro victoriano decida darlo todo por él: le compró su pase a Melgar por una buena cantidad de dinero y lo aseguró por cuatro temporadas.

Su historia con el balón empezó en Academia Cantolao, lugar en el que se inició en el fútbol desde las divisiones menores. Uno de los que contribuyó para que el extremo llegue a ser profesional es Jorge Espejo. El entrenador nacional lo vio desde muy pequeño y le contó a Infobae Perú una anécdota con D’Arrigo. El DT estaba a cargo del ‘delfín’ y en un entrenamiento de la categoría formativa, afirmó que quedó encantado con su juego.

Varios estrategas pasaron el el club ‘chalaco’ y ninguno le dio una oportunidad, sin embargo Espejo hizo lo que todos ellos no hicieron. Lo formó profesionalmente y empezó trabajarlo físicamente. El técnico aseguró que le puso preparador físico personal, fisiólogo, y mucho más. Empezó a darle las herramientas necesarias para que pueda desempeñarse en la Primera División.

“La verdad que a mí me llamaba mucho la atención, cuando lo veíamos entrenando en el cuarto equipo a Jhamir D’Arrigo. Me llamaba mucho atención. Yo recuerdo mucho el consejo de la presidenta del club, Gisella Mandriotti, me dijo “a ti te gusta ese chico” y le respondí “me encanta, ese chico va a terminar jugando en la selección”. Y me decía nadie le da bola, ningún técnico que pasó por Cantolao lo empelota. Le dije que no se preocupe porque a me gusta mucho y le metimos todo: trabajo con el nutricionista, fisiólogo; le metimos al preparador físico en su casa, abajo de su cama, en la cancha, en el entrenamiento. Qué día debía de tener relación, qué día no”, contó el ‘doctor’.

Jorge Espejo fue testigo del crecimiento profesional de Jhamir D’Arrigo, reveló que siempre estuvo a su lado dándole consejos para que pueda llevar una buena carrera profesional. El técnico peruano ahora está orgulloso por todo lo que ha logrado y confía que dará mucho más ya que tiene talento para hacerlo. Ahora el extremo tiene la oportunidad de seguir mostrándose con la camiseta ‘blanquiazul’ y tendrá como vitrina a la Copa Libertadores 2024 y así pueda emigrar lo antes posible.

“Estaba como loco con D’Arrigo, creímos en él y estoy seguro que dará mucho más. Es un chico que se hizo papá muy joven, tenía que combinar con ser profesional y ser buen padre. Las buenas personas triunfan en la vida, le decíamos no abandones a tu hijo, a la mamá de tu hijo. Tienes que hacer bien las cosas, y a la larga eso ayuda al jugador de fútbol. Hay muchos chicos que si van por el camino correcto, y lo hacen de manera correcta van a triunfar. Sé que D’Arrigo dará muchísimo más, sé que Celi sentará cabeza en algún momento”, dijo el estratega nacional.

Jugadores ‘blanquiazules’ que tuvo Espejo

Jhamir D’Arrigo no es el único jugador de Alianza Lima que dirigió Jorge Espejo en la Academia Cantolao en algún momento, también estuvo en los inicios de Jesús Castillo y Bryan Reyna. Futbolistas que conoce muy bien y tiene gran aprecio. Se mostró feliz por la evolución que han tenido y espera que sigan creciendo mucho más porque siempre les vio potencial.

“El mejor mano a mano lo tiene Bryan, sin ninguna duda, inclusive mejor que Grimaldo, para mí. Me parece que cuando entienda estos aspectos a mejorar, será el mejor jugador peruano sin ninguna duda. Me gusta mucho lo de Jesús Castillo. Cuando nosotros llegamos a Cantolao, estaba subido de peso y tenía una mentalidad totalmente alejada de lo que significaba ser un atleta de alta competencia. Lo colocamos con un nutricionista, le dimos una rutina física y fue uno de los chicos que más lo cumplió”, reveló el DT.