Universitario, el campeón de Liga 1 Perú | Resumen 2023

Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1 2023 tras vencer a Alianza Lima en la final.

Después de 10 largos años, Universitario de Deportes logró consagrarse campeón nacional al vencer a Alianza Lima, su clásico rival, en la final de la Liga 1 2023. Sin duda alguna, desde la llegada de Jorge Fossati, los ‘cremas’ pudieron encontrar el camino para conseguir su tan ansiada estrella número 27.

Los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra aún permanecen en la memoria de la hinchada ‘merengue’, quienes continúan celebrando la obtención del título por la manera en cómo se dio y por todo lo que pasó finalizado el vibrante encuentro.

Si hablamos del trámite del partido, fue más que clara la superioridad que mostró la ‘U’ de inicio a fin. Pese a no estar de local, fue un equipo que siempre demostró tener clara su idea de juego y también mucha rebeldía en el ataque, algo que su oponente no supo contrarrestar. Sin embargo, no todo estuvo relacionado al deporte rey.

Aquella noche, varios suscesos llamativos tuvieron lugar en el estadio Alejandro Villanueva, recinto que albergó el choque de vuelta entre ambas escuadras. El apagón, la vuelta olímpica a oscuras y el lanzamiento de bengálas al terreno de juego fueron algunos de ellos.

Todo esto conllevó a que la ceremonia de premiación no pueda llevarse a cabo tras el pitazo final del árbitro Edwin Ordóñez como siempre suele hacerse y tenga que ser reprogramada. En ese sentido, la institución ‘merengue’ solo tuvo dos días para organizar dicho evento, el cual terminó siendo todo un éxito.

Con más de 50 mil espectadores presentes en las tribunas del coloso de Ate, el conjunto estudiantil recibió el trofeo de campeón acompañado de toda su gente. Aldo Corzo, Edison Flores, Piero Quispe y José Carvallo fueron los más ovacionados de la tarde. Jorge Fossati fue otro de los que más cariño recibió.

Ante un impresionante marco de aficionados, los 'cremas' levantaron el trofeo de Liga 1. (Video: Liga 1 Max)

El camino para la estrella 27

Si bien Universitario no inició la temporada con el pie derecho, con el paso de las fechas fue encontrando regularidad. Como se recuerda, Carlos Compagnucci fue el encargado de conformar el plantel para la Liga 1 2023 y aunque se vio en la obligación de dar un paso al costado por los malos resultados, sus buenas elecciones fueron claves para hacerse del título nacional.

El Torneo Apertura parecía toda una realidad para los ‘cremas’, pero el no hacerse fuertes de visita les terminó jugando una mala pasada, pues tanto Alianza Lima como Sporting Cristal lograron sumar mayor cantidad de puntos y así, ubicarse primero y segundo, respectivamente, en la tabla de posiciones.

Ya con los ‘blanquiazules’ instalados en una posible final, los dirigidos por Jorge Fossati eran conscientes que para obtener su pase a dicha instancia, tenían que ganar el Clausura y así fue. Con 39 unidades en 18 compromisos, Universitario se ubicó en lo más alto y logró estampar su nombre en la final del campeonato.

Universitario venció 2-0 a Sport Huancayo por la última fecha de la Liga 1 y se proclamó ganador del Torneo Clausura

En el Acumulado, los ‘íntimos’ se quedaron con el primer lugar (79 puntos), los de Ate con el segundo (73 puntos), los ‘rimenses’ con el tercero (71 puntos) y los ‘rojinegros’ con el cuarto (63 puntos). De esta manera, todos los equipos mencionados consiguieron clasificar a la Copa Libertadores 2024. Los dos primeros lo hicieron de manera directa a la fase de grupos, mientras que los dos últimos deberán disputar una etapa previa.

Sus números en general

Es imposible no analizar los números que dejó Universitario en su camino por convertirse en campeón nacional: fue el que menos goles recibió en la Liga 1 2023, fue el que más puntos hizo de local (51), fue el que menos goles recibió de local (6), fue el segudo que más goles anotó (60), fue el segundo con más ocasiones de gol generadas (78) y fue el que más veces dejó su arco en cero (21).