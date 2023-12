Patricia Benavides buscó presionar a Rafael Vela para archivar el caso “Sodalicio” a pedido de asesor en la sombra

Patricia Benavides intentó presionar a Rafael Vela para que caso sobre Sodalicio de Vida Cristiana se archive. Composición Infobae.

Las investigaciones del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) han revelado que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tenía interés, a través de sus asesores en la sombra, en varios de los casos más grandes y emblemáticos de lavado de activos. Uno de ellos, sería el caso “Sodalicio de Vida Cristiana”, el cual ha sido implicado en la esquela de hechos delictivos que motivaron los allanamientos del Operativo Valkiria VI, más específicamente, hacia el abogado Luis Hauyón Dall’Orto.

Según el acta de allanamiento al que Infobae Perú tuvo acceso, el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, confesó, como parte de su labor de colaborador eficaz; que la suspendida Fiscal de la Nación había formado una presión sustancial respecto al caso que reposa en la Carpeta Fiscal N° 09-2023. Pero las declaraciones de Villanueva no serían las únicas consignadas en el documento. El requerimiento cuenta también con las declaraciones de un testigo clave que llevó al involucramiento directo de Hauyón en los hechos: Rafael Vela Barba.

El factor Hauyón Dall’Orto y su cercanía con Patricia Benavides

Según la versión del Ministerio Público, la investigación del Sodalicio de Vida Cristiana —que se encontraba a cargo del primer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos— contaba con el abogado Luis Hauyón Dall’Orto. Este personaje tenía como uno de sus intereses la búsqueda de que este caso sea sobreseído mediante el uso de sus influencias con la fiscal de la Nación.

José Luis Hauyón. Implicado en las investigaciones del EFICCOP por el caso "La Fiscal y su cúpula de Poder".

En estos hechos, las declaraciones de Vela Barba fueron sustanciales. El suspendido fiscal declaró para el EFICCOP que durante los primeros meses del año 2023, recibió la llamada de la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, quien le pidió que reciba a Jose Luis Hauyón; quien en su cargo de “abogado del Sodalicio”, quería hacer algunas consultas sobre el trámite de unas copias que habían sido remitidas a las Fiscalías de Lavado de Activos por parte de las Fiscalías de Criminalidad Organizada.

Desde este momento inicial, ya se mostraba la injerencia y cercanía de Benavides con Hauyón; ello en el marco de la tesis fiscal, que sostiene que el abogado del Sodalicio y Hernán Garrido Lecca esperaban que, “una vez Patricia Benavides sea designada como fiscal de la Nación” pueda “manejar, controlar y direccionar” las investigaciones fiscales en los procesos penales que se siguen por el caso ‘Sodalicio de vida cristiana’, a fin de sobreseerlos.

Inicio de las discrepancias entre Patricia Benavides y Rafael Vela

La negativa de Rafael Vela marcó un punto de inflexión en la relación existente entre la suspendida Fiscal de la Nación y él. Este distanciamiento fue explicado por el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva; quien, según lo detallado por el EFICCOP; en algún momento, “le manifestó que Patricia Benavides se encontraba incómoda porque el Fiscal Pantoja (quien estaba a cargo del caso Sodalicio en la Fiscalía de Lavado de Activos) no resolvía el pedido de su amigo José Luis Hauyón”.

Patricia Benavides mostró su descontento hacia Rafael Vela Barba a través de Jaime Villanueva. Infobae Perú.

Según el colaborador eficaz, Benavides también estaba incómoda porque sentía que Vela “no hacía nada para ayudarlo”; y él (Vela Barba) le manifestó al exasesor de la fiscal de la Nación que “los Fiscales son autónomos y que Pantoja tendría que pronunciarse cuando él lo considere oportuno”. Ello generó “una molestia de Patricia Benavides de por qué no se atendía, sabiendo que Hauyón era un amigo muy cercano”.

El requerimiento detalla que en aquella conversación, el mismo Vela Barba incide en que no es posible que no respete el tiempo que Pantoja se dé para decidir “porque incluso podría interpretarse como una intromisión a su trabajo”. Como se sabe, la carpeta del Sodalicio de Vida Cristiana se basa en una investigación preliminar en la que existieron cuestionamientos sobre las empresas offshore en paraísos fiscales de dicha organización. Dicha investigación no se ha movido desde abril del 2021; sin embargo, fuentes consultadas por este medio con conocimiento de la investigación revelaron que no dicha carpeta no ha sido archivada.