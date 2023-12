JNJ: Abogados de magistrados negaron presunta infracción constitucional por la permanencia de Inés Tello

Abogados Samuel Abad y Omar Cairo representan a la JNJ en denuncia constitucional.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tuvo hoy la audiencia para evaluar la denuncia presentada por el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por permitir que la magistrada Inés Tello permanezca en su cargo a pesar de que habría superado el límite de edad legal permitido.

Durante su exposición, Montoya alegó que la JNJ habría infringido los incisos de los artículos 156 y 139 de la Constitución Política del Perú. Esto porque emitieron una resolución “sin el trámite correspondiente establecido en el reglamento” para que Tello de Ñecco siga como miembro de la institución. Por ello, calificó este acto como “irrito y arbitrario” por parte de los magistrados.

“No podemos comprender cómo siete abogados del más alto nivel, larga trayectoria profesional y académica, puedan incurrir en esta graves violaciones constitucionales que terminan provocando la comisión de delitos contra la administración pública de justicia, siendo los siete denunciados ‘jueces de jueces’ porque tienen a su cargo la posibilidad de procesar y sancionar a los jueces y fiscales del Perú”, dijo el portavoz de Renovación.

Montoya enfatizó que Imelda Tumialán y Aldo Vásquez, presidenta y vicepresidente de la JNJ, así como los magistrados Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry debían ser destituidos e inhabilitados porque cometieron los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso autoridad, nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tuvo audiencia de la denuncia contra la JNJ por el caso de Inés Tello.

Sin embargo, los abogados de los integrantes de la JNJ, Samuel Abad y Omar Cairo, desestimaron los argumentos de Montoya al mencionar que no se infringió la Carta Magna.

“Aquí se alega que existe un artículo de la Constitución que establece que no puede permanecer más allá de los 75 años, esa interpretación no es válida, es falsa. (…) El límite de a edad se interpreta como un límite de acceso, no de salida. La doctora Luz Inés Tello tenía 74 años cuando ingresa a un periodo de 5 años (…) No se puede leer de manera aislada un artículo de la Constitución (...) No justifica una remoción”, indicó Abad cuando le tocó su turno en la SAC.

En tanto, Cairo aseveró que el nombramiento de su patrocinada, Inés Tello, era legal debido a que un informe de la Gerencia de Políticas de Gestión de Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) precisó que los consejeros no se les puede aplicar el artículo 49 de la Ley del Servicio Civil (cese al alcanzar 70 años) ya que es un órgano colegiado.

Además, el letrado recordó las causales de vacancia del cargo han sido previstas en la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica de la JNJ.

Inés Tello, magistrada de la Junta Nacional de Justicia, está en la mira del Congreso. Foto: IDL Reporteros.

Al cierre de la sesión se informó que el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo), quien es el ponente del caso de la JNJ, deberá presentar su informe final en un plazo de cinco días ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Suspendieron debate de la remoción

Hoy se iba a tener la presentación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia ante el Pleno del Congreso como parte del proceso de remoción inmediata que Renovación Popular impulsa por la suspensión provisional de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Sin embargo, todo el proceso se suspendió porque los miembros de la JNJ solicitó ser citados nuevamente con la precisión de los cargos que se les imputan y con un mayor tiempo de anticipación para preparar su defensa ante la moción de destitución en su contra.

El abogado Omar Cairo señaló que los miembros de la JNJ no iban asistir debido a que el magistrado Guillermo Thornberry se encuentra delicado de salud.

“El magistrado Thornberry está hospitalizado y, por lo tanto, es imposible que esto ocurra. Ante esta imposibilidad material sería un abuso desmesurado y se pretende decidir la suerte, aún cuando él quisiera acudir no podría hacerlo”, señaló a Epicentro TV.

Tras darse cuenta del pedido, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que la JNJ será citada en una próxima oportunidad cuando hoy se acabó la legislatura.