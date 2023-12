Wanda del Valle contrató a cinco sicarios para asesinar al coronel Víctor Revoredo: los trajo desde Venezuela

La 'Bebecita del Crimen' permaneció escondida en una vivienda, sin salir, por tres meses. | Domingo al Día

Wanda del Valle Bermúdez, capturada en Colombia después de medio año de búsqueda, había contratado a cinco criminales para que ultimaran al jefe de la división de Homicidios de la Policía Nacional (PNP), el coronel Víctor Revoredo, según la confesión de un presunto sicario difundida este domingo por La República.

Te puede interesar: La caída de Wanda del Valle: fue capturada en Colombia y se sospecha que la protegía el Tren de Aragua

“Tengo conocimiento [de] que fue vía telefónica cuando mi primo se encontraba en Cumaná. Wanda pagó los pasajes de mi primo y a cuatro venezolanos llamados ‘Morocota’, ‘Pirueta’, ‘Catarro’ y ‘Cinco Minutos’”, dijo Deivys Godoy (26) a la suboficial de tercera María Mazarri, después de ser capturado.

La declaración permitió a la Policía conocer los arreglos de la ‘bebecita del crimen’ para vengar el deceso de su expareja Christopher Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, quien fue abatido por agentes policiales en junio pasado, después de provocar la muerte de un vigilante municipal que pretendía detenerlo.

Desde entonces, Wanda había ofrecido 40.000 dólares por la cabeza de Revoredo. Según el informe periodístico, dispuso también que Moisés Campos (28), primo del detenido, y otros cuatro delincuentes arribaran a territorio nacional, desde Venezuela, con pasajes que ella misma compró.

Wanda podría ir a prisión entre 5 a 8 años, de acuerdo a la Policía - crédito PNP

Godoy fue interrogado a inicios de septiembre, tres meses antes de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Agustino declarara fundado el requerimiento fiscal de imponer 18 meses de prisión preventiva contra la investigada por conspiración para el sicariato.

Te puede interesar: Sicariato, tráfico de drogas y la amenaza de muerte a un alto oficial de la Policía Peruana: esta es Wanda del Valle, la temida líder del Tren de Aragua capturada en las últimas horas en Bogotá

“Mi primo me dijo que Wanda lo había contactado indicándome que había un ‘paciente’ [objetivo] y me enseñó desde su celular la foto del coronel Revoredo, que sale en todas las noticias, por lo cual me dijo que me iban a pagar 14.000 soles, más una casa, un establecimiento de cobro de cupos, un carro, una moto y armamento”, detalló.

El testimonio sirvió para que el juez ordene la medida cautelar, mientras se evalúa su expulsión desde Colombia. “Yo me negué y reaccionó agresivamente. Él se retiró, pero luego, a través de sus comunicadores, me mandaba mensajes para saber si había cambiado de opinión. [Todos los mencionados pertenecen] al ‘Carro azul’ y en Perú son del ‘Tren de Aragua’”, siguió.

Wanda del Valle era buscada por el Gobierno peruano con circular roja de la Interpol desde la muerte de su expareja. Está acusada de recaudar el dinero de extorsiones a comerciantes, así como de vender y distribuir armas de fuego. Las autoridades la señalan, además, de coordinar sicarios y de participar en la trata de mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente en varios países de la región.

El Ministerio de Interior de Perú confirmó que Wanda del Valle Bermúdez Viera, alias La Bebecita del Crimen, fue capturada en Colombia en un operativo conjunto con la Dijin y el FBI - crédito @MininterPeru/X

El Ministerio del Interior la había incluido en la lista de los más buscados y ofrecía una recompensa de 150.000 soles por información que permitiera su ubicación y captura. Pese a las evidencias, mencionó que no pertenecía a la banda transnacional y rechazó tener un plan para asesinar al coronel, quien la tuvo frente a frente en una audiencia virtual sobre su prisión preliminar.

La PNP estima que había fugado a Bogotá desde hacía tres meses. “Ella siempre salía protegida con un tapaboca (mascarilla) y con un gorro. El martes salió y cuando notó la presencia policial corrió, pero fue rápidamente reducida”, dijo un agente al diario.

El FBI (Buró Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU.) siguió el rastro del dinero que le enviaba hasta su cuenta la madre de ‘Maldito Cris’, Keyes Gonzáles, y coordinó un operativo en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia (DIJIN).

Te puede interesar: Wanda del Valle, la ‘Bebecita del crimen’ del ‘Tren de Aragua’ que armaba a sicarios y cobraba millones de la extorsión

Se había sometido a una cirugía facial para evitar ser identificada, pero el tatuaje que tenía en el tobillo la delató. Wanda llegó al Perú en 2019 procedente de Ecuador con una visa de turismo y el 14 de abril de ese año argumentó ser una perseguida política en Venezuela y solicitó refugio. Junto a ‘Maldito Cris’, integró una facción del Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú y Bolivia.