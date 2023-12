Samahara Lobatón y la exorbitante cifra que gasta en su hija: Solo en el nido paga 1500 soles mensuales, según Youna

Samahara Lobatón y cuánto gasta en su hija. | Magaly TV La Firme

Jonathan Horna Feijoo, conocido popularmente como ‘Youna’ reveló en el programa ‘Magaly TV La Firme’ la exorbitante cifra que Samahara Lobatón asegura gastar en su hija de tres años de edad: 9 mil soles mensuales, por conceptos de educación, alimentos y diversión.

Según Youna, la suma que le exige su expareja mensualmente asciende a 4 mil 500 soles, una cantidad que el no está en capacidad de cubrir, lo que estaría ocasionando que Lobatón le impida ver a su hija. Durante su intervención en el espacio televisivo, Youna expresó su desconcierto sobre el alto monto de los gastos. “Yo ni siquiera sé por qué ella me podría odiar, si yo no le he hecho nada”, declaró.

“Incluso, ella pide 4 mil 500 soles mensuales porque mi hija gasta 9 mil soles mensuales y como no le quiero dar esa cantidad no me deja ver a mi hija (…) Mi hija gasta supuestamente para ella 9 mil soles y Samahara me pide la mitad”, sostuvo el joven, quien actualmente reside en Estados Unidos.

Samahara Lobatón gasta 9 mil soles mensuales en su hija de 3 años, según su expareja Youna.

¿Por qué Samahara pide 9 mil soles para su hija?

La presentadora Magaly Medina también cuestionó los elevados gastos que desembolsaría la polémica hija de Melissa Klug, preguntando si estos incluían el pago de niñera o alquiler de vivienda. “¿9 mil soles mensuales? ¿Qué? y 9 mil soles mensuales, ¿por qué tanto? ¿por qué tantísima plata? ¿Nana, alquiler de casa?”, cuestionó la popular ‘Urraca’.

En respuesta, Youna aclaró que los gastos en servicios no son aplicables ya que Lobatón vive en una propiedad donde no debe pagar alquiler, pues convive con su actual pareja Bryan Torres. Asimismo, Youna solo pudo verificar gastos de 1,500 soles, provenientes de recibos del centro educativo al que asiste su hija.

“No gasta ni en servicios como puso en la demanda porque ella vive en la casa de Bryan y no tiene que pagar alquiler de casa, entonces no sé por qué me cobra tantas cosas y dice que mi hija gasta 9 mil soles. Lo único que sí puedo dar acreditación de que gasta 1 mil 500 porque me llegan los recibos del nido de min hija porque estudia en las Casuarinas”, dijo.

Samahara Lobatón gasta 9 mil soles mensuales en su hija de 3 años, según Youna. | Composición Infobae / Instagram / América TV

Magaly comentó que se trata de un preescolar “nice, bastante elegante”. Youna agregó que no tiene problema en depositar la mitad del nido: “si es en cuestión de educación, yo le puedo dar los 750 soles mensuales para el nido de mi hija, de eso no tengo duda”.

“... pero para los otros (conceptos) creo que ella está inventando, no sé si quiere generar dinero conmigo, pero ella insiste en que le dé 4,500 soles mensuales, ¡son más de 1000 dólares!”, sentenció. El testimonio de Youna sobre los costos asociados al cuidado de su hija ha impactado tanto al público como a la conductora del programa debido a los elevados montos mencionados y las circunstancias descritas.

Magaly Medina perdió los papeles con Samahara

En medio de una entrevista, Magaly Medina reprendió a Samahara Lobatón por su falta de flexibilidad hacia su expareja Youna. Y es que Lobatón no permitió que este se comunicara con la hija que tienen en común, a pesar de existir un acuerdo de conciliación previo. La situación escaló cuando el padre se retrasó solo ocho minutos para llamar a su hija, lo que generó la reacción de Lobatón de bloquearlo de WhatsApp y la consecuente crítica de Medina por considerar la acción un acto de inmadurez.

Magaly Medina perdió los papeles con Samahara Lobatón en plena entrevista | Magaly TV La Firme. ATV

“Tu hija debe ver a su padre, que lo escuche. Que te importa si lo haces cada dos semanas. Algún día tu hija juzgará a su padre cuando sea grande, mientras tanto tú déjalo. No es que sea: ¡NO, YOUNA, TE PASASTE OCHO MINUTOS! ¿No te parece que eso es inmaduro?”, expresó la periodista.