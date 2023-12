Manolo Rojas acusa a Alfredo Benavides de deberle dinero y no querer pagarle: “En momentos difíciles lo ayudé”

Manolo Rojas rompe su silencio y cuenta la verdad sobre su conflicto con Alfredo Benavides. | Composición/captura/América TV/difusión

La relación entre los actores Manolo Rojas y Alfredo Benavides no pasa por un buen momento. Así lo reveló el recordado caracterizador de América TV en una reciente entrevista. Según contó, el hermano de ‘JB’ le debe una fuerte suma de dinero y lo ha acusado de no querer pagarle. Esto provocó su distanciamiento y posible enemistad.

El intérprete de 61 años, declaró en la charla que espera que el amigo de Gabriela Serpa reconozca el monto económico entregado, la cual se habría originado en tiempos difíciles cuando este le brindó su apoyo.

¿Alfredo Benavides no quiere pagarle a Manolo Rojas?

Según Manolo Rojas, Alfredo Benavides no solo se niega a admitir que tiene una deuda, sino que, incluso, su abogado le ha sugerido dejar el asunto en el pasado. No obstante, él insistió en que no va a desistir en el reclamo de lo que le corresponde, afirmando que no tiene intenciones de causar daño.

“Él es como mi hermano, lo quiero mucho, pero hay una deuda que dice que yo le cobro porque se me sube el azúcar, en realidad él se resiste a pagarme, pero él sabe que me debe”, manifestó en la conversación con Carla Chévez para su programa digital.

Estas declaraciones se contraponen a las ofrecidas hace unos meses por el hermano de ‘JB’ a Trome, donde negaba tener cualquier deuda con su compañero. En ese entonces, argumentó que nunca recibió dinero directamente, sino de un familiar, a quien asegura ya haber pagado.

“Que le vaya muy bien, pero que aprenda a reconocer su deuda, en los momentos difíciles que lo ayudé (...) no quiere reconocer, pero la verdad es esa. Ha venido su abogado y me dijo ‘mejor eso déjalo en el pasado’”, agregó Rojas.

Manolo Rojas recuerda su vida pública

El reconocido humorista Manolo Rojas fue el invitado especial en el episodio más reciente del podcast ‘Café con la Chévez’, donde compartió experiencias sobre sus inicios en el mundo de la comedia, su participación en el emblemático programa ‘Risas y Salsa’ y su trayectoria en la radio.

Con una amplia carrera en la actuación, detalló su introducción al arte de hacer reír, recordando sus días junto a los llamados cómicos ambulantes y su salto a la televisión de la mano de personajes como ‘Tripita’ y el ‘Tío Ronco’.

Además, no dejó de mencionar su ilusión juvenil por la exvedette Amparo Brambilla y contó anécdotas junto a figuras como Roxana Ávalos, Karen América ‘La Gaga’, Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y Ricky Tosso.

Manolo Rojas continuará su trayectoria con pasión por nuevos proyectos, como la apertura de su restaurante ‘Don Manolo’ en Huaral, la exploración de sus habilidades musicales y la consolidación de su trabajo en el programa El Reventonazo gracias al apoyo de Ernesto Pimentel.

La vez que Manolo Rojas estuvo en la polémica

En marzo del 2023, la tiktoker ‘Uchulú’ reveló haber sufrido tocamientos indebidos mientras participaba en el programa de televisión peruano ‘El reventonazo de la Chola’. El suceso generó reacciones entre sus seguidores y la comunidad LGTBI+.

El incidente habría ocurrido durante un ensayo, cuando Reátegui se encontraba “superconcentrada en mi guion” y de repente sintió un fuerte golpe en la nalga, presenciado por los camarógrafos y otros presentes en el set.

A pesar de que el influencer no especificó el nombre del cantante involucrado, el humorista Manolo Rojas sugirió que podría tratarse del cumbiambero Tony Rosado, refiriendo al hecho como “una broma” y no como un acto de acoso.

“Él ha dicho que ha sido un cantante, yo creo que fue Tony Rosado que le hizo una broma, creo nada más. Creo que pasó ahí, no fue con maldad ni con acoso. Salió un chiste mal. Fue una broma en realidad, no un acoso, una chacota”, contó.

El comentario del actor cómico fue rechazado por las presentadoras de televisión, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes condenaron cualquier acto irrespetuoso, incluso si se tratase de un juego.