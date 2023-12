DJ Red acusa a Vanessa López de haber hecho que otro hombre reconozca a su hijo

DJ Red se pronuncia sobre las acusaciones que hizo Vanessa López en su contra. (Foto: Captura de IG)

Hace unos días, Vanessa López se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ y reveló que el padre de su primer hijo es Juan Manuel Rojo, conocido como DJ Red. La modelo señaló que el músico se desentendió de su pequeño durante varios años y, pese a que sabe que es el padre del menor, no quiere hacerse cargo hasta la fecha.

Asimismo, se dio a conocer que el este DJ denunció a la exesposa de ‘Tomate’ Barraza por extorsión. De acuerdo al documento que emitió el programa ‘Amor y Fuego’, ella le estuvo enviando mensajes diciéndole que le deposite la suma de 2000 soles si es que no quería que salga en diferentes medios de comunicación acusándolo de no cumplir con su hijo.

Tras el escándalo que se desató, DJ Red decidió romper su silencio y publicar un extenso mensaje en sus redes sociales, donde explicó por qué no reconoció al menor en su momento. Para empezar, precisó que el adolescente fue firmado por la pareja que en ese entonces tenía Vanessa López, por lo que legalmente no es el padre.

“Ha omitido el hecho de que el menor está reconocido desde su nacimiento por su conyúge/ pareja, de este momento, como se demuestra en el acta de nacimiento debidamente registrado y declarado por el padre del menor ante el registro de Nacimiento de la Municipalidad y RENIEC”, manifestó.

En ese sentido, precisó que la modelo no ha buscado actuar según manda la ley, sino a su conveniencia, por lo que hasta el momento no ha podido llegar a un acuerdo con ella. Además, aseguró que la prueba de ADN se la tomó de manera voluntaria.

Juan Manuel Rojo también indicó que tiene pensado tomar acciones legales sobre este caso, ya que hasta la fecha no ha podido conciliar con Vanessa López para establecer un momento de pago en la pensión de alimentos.

“De mi parte huno una posición conciliadora con la Sra López, sin llegar a un acuerdo y no fue el momento que ella refiere en cámaras, tengo prueba de ello, por consiguiente se tendrá que llevar a otra instancia y atacar lo que determine el juez, sin embargo, la señora no ha iniciado ningún trámite, lo cual demuestra la mala fe en su actuar, al tratar de desprestigiarme sin tener las intenciones de proceder en beneficio del menor”, dice parte del comunicado.

Vanessa López aseguró que DJ Red solo quería darle 400 soles mensuales

Vanessa López sostuvo que cuando se reunió con DJ Red para iniciar una conciliación por la manutención del menor, el músico solo le ofreció 400 soles mensuales, un momento que ella considera insignificante, por lo que decidió rechazarlo en ese momento.

“Yo le doy a mi hijo todo y no me afecta porque yo le doy todo. Le dije para que se haga responsable y no quiso. ¿Extorsionar es pedirle la pensión? El no quería que se haga público y me lo dijo mil veces. Fuimos a una conciliación y no llegamos a un acuerdo en un monto porque eso me gasto en dos días”, comentó la exparticipante de ‘La Casa de Magaly’.