Mauricio Mesones revela que fue complicado ser solista: “Salí de Bareto y el teléfono ya no sonó”

Mauricio Mesones dejó Bareto en el 2019 y se aventuró por su propio camino como solista, el mismo que poco a poco viene dando frutos. Aunque gozaba de popularidad, todo parece indicar que se trató por el nombre de la agrupación, más que por su voz que se convirtió en icónica de algunas canciones como ‘Cariñito’, ‘Ya se ha muerto mi abuelo’ y más.

Actualmente, el artista goza de más popularidad gracias a su paso por ‘El Gran Chef Famosos’, programa concurso de cocina que lo ayudó a mostrar su verdadera personalidad y evidenciar que dentro o fuera de cámaras es igual de divertido. Recientemente, el artista concedió una entrevista a Trome en la que habló de sus inicios.

En la conversación, Mauricio Mesones confiesa lo que era evidente, que lo más complicado fue empezar y comenzar a buscar cómo trabajar siendo solista. Sin embargo, revela que una de las cosas que más le dolió fue darse cuenta de que muchas de las personas cercanas a las que consideraba amigos no lo apoyaron. En ese momento concluyó en que solo estaban con él por ser de Bareto.

“Lo más difícil fue empezar. Uno piensa que tiene muchos amigos y no fue así. En el momento en que el teléfono deja de sonar me di cuenta de que el que tenía amigos era el cantante de ‘Bareto’ y no Mauricio Mesones”, comentó al respecto.

Por otro lado, comentó que había gente que dejó de juntarse con él y ahí notó que debía sacar a algunas personas de su vida. “Mucha gente ya no se juntaba conmigo. Pero fue beneficioso, porque a veces una purga es importante”, señaló sobre el tema.

En otro momento se refirió a la importancia de estudiar música. Sobre ello, mencionó que no es un hobby, sino que como cualquier carrera es importante estudiarla y conocerla. “La música es una carrera. Hay que estudiarla, prepararse, saber cómo llevarla. La constancia es lo más importante”, mencionó.

Incluso, comentó que, pese a ser músico, no es que se atrevería a hacer todos los ritmos, sino que sí los escucharía para informarse, más no para hacer ese tipo de música. “Yo soy músico, pero no me veo cantando metal o k-pop por ejemplo, pero me gusta, escucho, me informo. Sigo chapando combi para saber qué cosa es lo que está escuchando la gente, cómo la disfruta, la percibe o habla”, comentó.

Mauricio Mesones vuelve a ‘El Gran Chef Famosos’

La personalidad del cantante cautivó a sus seguidores y ganó un nuevo público que lo ayuda a difundir su música. El cantante fue parte de la tercera temporada del programa y demostró su talento entre ollas y sartenes. Aunque su destreza lo llevó muy lejos, su caminó terminó en la semifinal donde consiguió en tercer lugar.

Desde su aparición en el programa, se creó un grupo de seguidores llamado el Team Cariñito que siguió cada uno de los pasos del artista. Fue por eso que su salida marcó a los fanáticos del programa. En su despedida, Mesones mencionó: “Realmente me siento satisfecho y lleno de gratitud. Mi principal intención al unirme a este espacio fue realzar mi música. Gracias a este reality, he podido acercar mi arte a más hogares. Ahora, hay más oyentes de la música tropical peruana, que es mi especialidad, y eso era lo que buscaba”.

Sin embargo, su vuelta se da por todo lo alto. Para la quinta temporada del programa llamada ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’, se eligió a un grupo de participantes de todas las anteriores ediciones. Allí, se mencionó el nombre de Mauricio Mesones que volverá a cocinar.