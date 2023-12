¿Bryan Reyna se quedará en Alianza Lima el 2024? Esto dijo el extremo peruano sobre su futuro

El habilidoso extremo habló de la posibilidad de seguir en el cuadro 'blanquiazul' el próximo año. (Video: ATV)

Estas semanas han sido movidas en las direcciones deportivas de los clubes de la Liga 1. Y es que con la culminación del campeonato 2023, ahora el foco está en lo que va a ser la siguiente temporada. Alianza Lima presentó hace unos días a Alejandro Restrepo como su nuevo entrenador y a Bruno Marioni como el director de fútbol, quienes decidirán los futbolistas que saldrán y entrarán al club. Entre varios movimientos, surgió un nombre del que se desconoce su futuro y es Bryan Reyna.

Justamente, el habiloso futbolista habló sobre la posibilidad de dejar el cuadro ‘blanquiazul’ y, al mismo tiempo, se mostró agradecido por el trato que ha recibido a lo largo de la campaña, principalmente de los hinchas.

“Yo siempre dije que quería emigrar al extranjero. Eso no quita que he sido feliz en Alianza Lima y me he sentido muy cómodo. La hinchada estuvo conmigo en todo momento y siempre me apoyaron. Jugar en Matute ha sido muy bonito”, fueron las palabras que recogió ATV.

Evidentemente, la siguiente cuestión estaba relacionada a cuál podría ser su próxima parada en caso de que dejara su actual equipo. “A mí me gustaría ir a cualquier liga que sea competitiva”, dijo.

Bryan Reyna fue uno de los puntos altos de Alianza Lima el primer semestre del 2023, aunque decayó en la segunda parte. - créditos: Alianza Lima

Y es que Bryan Reyna, durante el primer semestre del 2023, se convirtió en el jugador más desequilibrante de Alianza Lima. Lo que había demostrado con la camiseta de Academia Cantolao, pudo replicarlo con la del cuadro ‘victoriano’, siendo capaz de sacarse rivales con su velocidad y juego vertical, además de mostrar un buen estado físico que le permitía completar los partidos.

Ahora, si bien en la Copa Libertadores le costó, en gran parte por el flojo rendimiento colectivo, se las ingenió para brillar con luz propia. Como consecuencia, el técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, lo llamó para la gira asiática ante Corea del Sur y Japón. De hecho, pudo anotar un gol ante los surcoreanos y demostrar condiciones para defender a la ‘bicolor’.

Perú venció 1-0 a Corea del Sur en amistoso internacional por la fecha FIFA.

Bryan Reyna y su frustrado pase al extranjero

Con todo lo indicado líneas arriba, Bryan Reyna recibió una oferta concreta de parte de Gremio de Brasil por 1,4 millones de dólares, la cual fue rechazada por Alianza Lima por los siguientes motivos: el monto total no iba al club (Academia Cantolao tiene un 33% de su pase) y también porque era un monto inferior para un futbolista que era pieza clave en el once titular y que, con el mercado peruano cerrado, era imposible buscarle un reemplazo. Justamente, la directiva ‘aliancista’ pensaba que su presencia con la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias 2026 lo iban a revalorizar, por lo que dejaron pasar esa oportunidad.

El extremo de 25 años quedó inconforme con la postura de la dirigencia y no dudó en evidenciar su fastidio frente a la prensa. “Es un tema que no parte de mí porque lo que más quiero es irme afuera, pero no dependía de mí, sino del club”, reveló para GOLPERU a inicios de setiembre.

El contrato de Reyna Casaverde culmina a finales del 2025, por lo que en unas semanas deberá presentarse a la pretemporada de Alianza Lima, a la espera de si le llegan ofertas concretas.

Purga en Alianza Lima

Por otro lado, Bryan Reyna habló de la masiva salida de jugadores en Alianza Lima: Ítalo Espinoza, Aldair Rodríguez, Edinson Chávez, Oswaldo Valenzuela, Joao Montoya, Cristian Benavente, Andrés Andrade, Gino Peruzzi, Christian Cueva, Josepmir Ballón y Pablo Míguez dejaron el club.

Empero, ‘Aladino’ fue un caso aparte por una publicación que hizo en sus redes sociales. En esa línea, el nacido en Pacasmayo se pronunció al respecto. “Sobre ese tema (historia de Christian) no hablo. Se han ido varios, han tomado rumbo diferentes y espero que les vaya bien a mis compañeros”, comentó.

Asimismo, mostró su respaldo para Juan Reynoso en la selección peruana y espera que pueda seguir, aunque su partida es inminente. “Es un entrenador que trabaja muy bien. Estamos a muerte con el ‘profe’ Reynoso”, sostuvo.