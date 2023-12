Vanessa López asegura que DJ Red es el padre de su primer hijo y él la denuncia por extorsión. | Amor y Fuego.

Vanessa López apareció este lunes 4 de diciembre en ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre los problemas que tiene con ‘Tomate’ Barraza, esto luego de insinuar que el cantante sería el verdadero padre del hijo de Andrea Muñoz, expareja de su primo, José María Barraza.

Para empezar, la modelo admitió que cometió un error al señalar que el locutor radial podría haber tenido otro hijo. En ese momento, ella se solidarizó con la joven, asegurando que en algún momento vivió una situación similar.

“Se me pasó la mano, le pido unas disculpas, yo la entiendo. He pasado por lo mismo que está pasando Andrea con el tema de mi hijo mayor, sino pregúntenle a DJ Red”, indicó. Sus palabras no pasaron desapercibidas, por lo que Rodrigo González y Gigi Mitre le consultaron si este músico era el padre de su primer hijo.

De inmediato, Vanessa López afirmó que Juan Manuel Rojo Lazo, nombre real del DJ, es el papá biológico de su hijo adolescente, pero que hasta la fecha no se ha hecho cargo, mucho menos lo ha afirmado. “Tengo prueba de ADN y todo, nunca se ha hecho cargo del niño, ni siquiera lo ha firmado”, indicó.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ quedaron bastante sorprendidos con esta revelación, pues en el pasado, este DJ fue trabajó con ellos en ‘Amor Amor Amor’ y vieron que ‘Tomate’ Barraza no tenía problemas de comunicación con él, por lo que le consultaron a la modelo si su expareja tenía conocimiento de esta información.

DJ Red denunció por extorsión a Vanessa López

En medio de esta revelación, la producción de ‘Amor y Fuego’ mostró una denuncia que había hecho DJ Red a Vanessa López en diciembre del año 2022. Aquí, el músico aseguraba que la modelo lo extorsionaba, pidiéndole la suma de 2000 soles para que no salga en diferentes programas de espectáculos contando su verdad.

“Mientras se encontraba en su domicilio el día 17 de noviembre de 2022 recibe unos mensajes vía red social Instagram de la persona de Vanessa López quien le refiere que el denunciante sería el padre de su menor hijo de 14 años, por ende, le solicita la suma de dos mil soles para la escolaridad del menor, de lo contrario al negarse, no le temblaría la mano de sentarse en la televisión vía canal y programa de farándula de Peluchín o Magaly a fin de contar todo, adicionado que no le temblaría la mano para realizar otra acosa más, que lo tome como quiera”, dice la denuncia.

Asimismo, DJ Red, identificado como Juan Manuel Rojo Lazo, señaló que él no era el padre del hijo de Vanessa López, pues ellos nunca tuvieron una relación formal, sino que fue uno esporádico que sucedió hace unos 15 años.

“No supo nada de ella y quien recién hasta esta fecha le viene solicitando dinero o saldría en la TV perjudicando su imagen sin mediar actos previos”, finaliza la denuncia.

Sobre la denuncia, Vanessa López afirmó que la Fiscalía lo desestimó porque la prueba de ADN que se realizó salió positiva, lo que indica que es el verdadero padre del adolescente; sin embargo, ella sostuvo que jamás le hizo una denuncia por pensión de alimentos al no verlo necesario, esto debido a que ella siempre se hizo cargo del menor.