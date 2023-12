Pamela Franco descarta cercanía a Ethel Pozo y Janet Barboza: “Nunca tuve una amistad con ellas”

No son sus amigas. Pamela Franco se molestó hace unas semanas con las conductoras de ‘América Hoy’ por hacerle bromas a Christian Domínguez con sus exparejas. Ella no pasó por alto esta situación y les dejó en claro que el cumbiambero tenía una familia, por lo que les pidió no jugarse con ese tema.

Asimismo, en aquella ocasión, la cantante decidió abandonar el set del magazine al sentirse incómoda con las compañeras del papá de su hija, olvidando por completo que había llegado con el objetivo de presentar su más reciente tema. Desde aquella fecha, no se la ha vuelto a ver en este programa.

En una reciente entrevista con ‘Al Sexto Día’, Pamela Franco quiso dejar en claro que ella nunca fue amiga de Ethel Pozo y Janet Barboza, pero no sabía si su pareja lo era. “Yo nunca he tenido una relación de amistad con ellas, el que tiene una relación laboral o amical, no sé, es Christian”, dijo.

Ethel Pozo resta importancia a pelea con Pamela Franco en 'América Hoy'. | Captura/América Hoy

Ella también volvió a dejar en claro que nunca se ha metido en los temas laborales del papá de su hija, lo único que hizo fue pedir que respeten la relación sentimental que ellos tienen y que eviten hacer chistes en doble sentido, especialmente si saben que él en estos momentos tiene una familia.

Además, Pamela Franco reveló que no es una mujer celosa, tal vez en el pasado sí lo era, pero ahora con más años encima en lo que menos piensa es en tener que vigilar a su pareja. “Yo he tenido mis tiempos de celos, pero ya tengo 35 años y he pasado cosas. Si hemos tenido un problema con Christian no ha sido por tema de mujeres”, sostuvo.

Ethel Pozo aseguró que pelea fue show

Ethel Pozo fue consultada por esta polémica que sucedió en su programa de televisión. La conductora señaló que todo fue parte del programa, algo planeado, ya que simplemente estaban haciendo un show, aunque la cumbiambera no piensa exactamente igual.

“Es un show. Es TV, como una obra de teatro. En la vida real somos muy amigos. (...) Pasa algo y luego se termina la función”, declaró la hija de Gisela Valcárcel, quien aseguró que detrás de cámaras todos se llevan muy bien.

Con estas declaraciones, la comunicadora aclaró cualquier malentendido generado por el episodio y resaltó la naturaleza del espectáculo televisivo que, en ocasiones, puede crear situaciones ficticias con el fin de entretener a la audiencia.

Ethel Pozo y Christian Domínguez limaron asperezas tras incómodo momento con Pamela Franco. | Captura/América TV

¿A qué acuerdo llegaron Ethel Pozo y Christian Domínguez?

Luego de la discusión que hubo entre Pamela Franco y las conductoras de ‘América Hoy’, Ethel Pozo se tomó unos minutos para hablar de lo sucedido con Christian Domínguez, esto debido a que no quería que haya malos entendidos.

“La relación que laboralmente entre amigos se desarrolla no es la misma que hay en casa. Por eso, ayer mi conversación con Christian es porque no nos dijiste qué pasaba”, dijo en una de las ediciones del magazine.

“Desde ahora en adelante entiendo que él ya no quiere este tipo de bromas, pero hasta ayer todo con mi amigo y compañero estaba perfecto, y él lo disfrutó”, añadió en su discurso. Tras darse a conocer lo que sucederá de ahora en adelante, ellos siguieron con la pauta habitual del programa.