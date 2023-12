La precaria condición en la que vive Monique Pardo: artista muestra su casa en mal estado y piden ayudarla

Monique Pardo muestra su precaria vivienda y piden ayudarla económicamente. | Panamericana TV

Monique Pardo es una reconocida artista peruana que se destacó como vedette y cantante del popular tema “Caramelo”. Sin embargo, la exuberante figura de la farándula nacional atraviesa una difícil situación económica que se refleja en las condiciones de su hogar. En un reportaje de televisión, la mujer de 67 años expuso la adversa forma en la que habita.

‘Todo se filtra’, programa que recientemente estrenó Samuel Suárez, del perfil Instarándula, en Panamericana TV, mostró el estado actual de su vivienda, lo cual ha generado un llamado a la solidaridad para mejorar su situación.

Según lo informado, su casa no corresponde al de una figura pública reconocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo, evidenciando un lugar con acumulación de objetos y áreas en estado deteriorado.

La dura realidad de Monique Pardo al revelar las condiciones de su casa.

Así luce el hogar de Monique Pardo

En el espacio emitido se pudo observar cómo Monique Pardo comparte su día a día en un ambiente que ella misma describió como desordenado, pero no sucio. “Sé que la intención no es burlarse de mí. De cochino no hay nada en mi casa, pero sí desordenado y descuidado”, dijo en el material audiovisual.

“Yo no tengo vergüenza, ni miedo de esconder nada. Todo es parte de mi vida, de una mujer limpia de corazón”, expresó la exvedette en la entrevista con el periodista.

Ante las imágenes divulgadas, se generó una ola de empatía entre los espectadores y figuras públicas, quienes sugirieron en redes sociales la realización de un evento benéfico con el fin de recaudar fondos en su apoyo.

Monique Pardo muestra su casa descuidada.

El deterioro visible en el techo y la cocina de la residencia de Monique Pardo causó particular preocupación. Muebles y vestuarios apilados llenaban las habitaciones, evidenciando una vida dedicada al entretenimiento y ahora marcada por una etapa de dificultades.

Samuel Suárez y Susy Díaz prometen ayudarla

El presentador Samuel Suárez y la excongresista Susy Díaz, quienes vieron el reportaje y estaban presentes en el set de televisión, apelaron a la solidaridad del público y colegas para asistir a la figura del espectáculo. La excongresista de la República afirmó estar dispuesta a participar en un eventual evento de recaudación de fondos.

La situación de Monique Pardo ha preocupado a muchos de sus seguidores. Las imágenes compartidas y las palabras de la exbailarina desató una ola de conciencia respecto al apoyo que necesitan figuras del medio artístico en tiempos de adversidad.

Monique Pardo necesita ayuda.

¿Qué le pasó a Monique Pardo?

Como se recuerda, en el 2021 la artista denunció a la empresa productora de Gisela Valcárcel, con una indemnización de 250 mil soles, luego de sufrir un accidente durante las grabaciones de ‘El Gran Show’. La mujer participaba de aquella edición y tuvo una fuerte caída que afectó su cuerpo.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso. Pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno”, dijo en su momento.

Tras el hecho, Pardo expresó su desamparo e hizo un llamado público para conseguir asistencia legal y apoyo. “Cómo sobrevivir a este dolor en el abandono moral y material. ¡Necesito un abogado urgente!”, puso en Twitter.

Monique Pardo pide 250 mil soles de indemnización a Gisela Valcárcel por caída en su programa, en el 2021.

En julio del 2023, el 31 Juzgado Civil de Perú admitió una demanda contra GV Producciones, propiedad de la reconocida presentadora.

Según mencionó, la caída no fue nada casual“No fue una caída nada casual, eso habíamos ensayado. Ese aparato no se podía mover mientras yo no esté sentada y agarrada de dos soportes, pero yo confié en mis compañeros. Dicen que uno de ellos fue el ‘Activador’. Habrá que comprobarlo. (…) Los que hicieron eso merecen la cárcel porque eso estaba ensayado”, agregó a La República.