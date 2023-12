Universitario tendrá amistosos internacionales previo a la Noche Crema 2024

Universitario tendrá dos amistosos internacionales previo a la Noche Crema 2024.

Universitario de Deportes no pierde el tiempo, los ‘cremas’ no han dejado de trabajar desde que se coronaron campeones de la Liga 1 2023. La dirigencia de la ‘U’ está planificando todo lo que será la campaña de la próxima temporada, la cual es más que importante debido a que es el centenario del club.

El tema de los refuerzos está en marcha, pero mientras se definen a los nuevos jugadores, se está armando el calendario que dará inicio a la pretemporada pensando en el bicampeonato. Jorge Fossati decidió que el primer entrenamiento arranque el próximo miércoles 20 de diciembre. Esa también sería la fecha límite para poder concretar los refuerzos y así trabajar con la plantilla completa.

El técnico se encuentra en Uruguay de vacaciones y regresará a Lima el lunes 18 de diciembre. Se conoció que los ‘merengues’ tienen la invitación para jugar dos amistosos internacionales en el país ‘charrúa’ y en Miami antes de la ‘Noche Crema 2024′, que se llevará a cabo el sábado 20 de enero del próximo año.

Todavía no se reveló al rival o los rivales, pero la propuesta es real y se tendrá que ver los detalles logísticos para poder enfrentar estos encuentros de práctica. Estos cotejos son importantes para el DT porque le permitirá como termómetro para ver a su equipo versión 2024.

Universitario brindó detalles sobre la Noche Crema 2024 - Créditos: Composición Infobae

Precios de entradas para la ‘Noche Crema 2024′

El evento más esperados por los hinchas de Universitario de Deportes ya tiene activa la venta de entradas para socios, abonados, entre otros. Para el público en general arrancará este martes 5 de diciembre. Los precios son distintos a lo de esta temporada debido a que tremenda inversión de los ‘cremas’ para que la presentación del equipo sea a lo grande, será una producción tipo encuentro de Conmebol.

Los boletos están disponibles a través del portal de Ticketmaster. Los precios van desde los 50 soles para las tribunas populares hasta 850 soles para butacas. La directiva ‘merengue’ está preparando muchas sorpresas y shows musicales con artistas internacionales, todo para los fanáticos vivan un día inolvidable en el primer acercamiento con su escuadra versión 2024.

- Norte: 50 soles

- Sur: 50 soles

- Oriente: 170 soles

- Occidente: 310 soles

- Butaca Apuesta Total: 850 soles

Precios de las entradas para la Noche Crema 2024 de Universitario.

Cómo van los fichajes en Universitario

El bicampeonato en el año del centenario es el principal objetivo de Universitario de Deportes para el 2024. Los ‘cremas’ están haciendo todo lo posible para formar un plantel de ensueño que los ayude a levantar el trofeo nacional por segunda vez y destacar en la Copa Libertadores.

Hasta el momento solo le hizo oficial la salida de Emanuel Herrera, no le renovaron porque no estaba en los planes de Jorge Fossati para el próximo año. El futuro de la ‘Maquinaria’ es incierto, pero se especula que podría llegar a César Vallejo. No se sabe si seguirá en la Liga 1 o buscará nuevos horizontes fuera del país.

Hace unos días atrás, Christopher Olivares fue presentado como el nuevo refuerzo ‘crema’. El ‘Zancudito’ es el primer fichaje oficial que llega a Ate. El delantero es pedido especial del técnico uruguayo, quien se fijó en él y quería sumarlo a su equipo en el Torneo Clausura 2023, pero por diferentes motivos no se pudo concretar.

La ‘U’ continúa con su lucha por querer fichar a Yoshimar Yotún, quien tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta fines del 2024. La propuesta que le ofrecen los ‘cremas’ es un acuerdo de tres años con opción de extender un año más y tendría el sueldo más alto del campeonato peruano. Las negociaciones siguen y las próximas horas son claves para determinar su pase a Ate.