Paolo Guerrero recibió propuesta formal de LDU para renovar su contrato

Paolo Guerrero ha marcado ocho goles en 18 partidos con Liga de Quito (LDU).

Paolo Guerrero se prepara para disputar la final del torneo ecuatoriano, en el que Liga de Quito enfrentará a Independiente del Valle en partidos de ida y vuelta, de salir victorioso sería su segundo título con el ‘rey de copas’, pues se sumaría a la Copa Sudamericana conseguida unas semanas atrás frente a Fortaleza.

Si bien el la mente del ‘Depredador’ ahora está enfocada en los objetivos deportivos, el futuro de su carrera es un aspecto que siempre tiene en cuenta, sobre todo ahora que está próximo a cumplir 40 años y se encuentra cursando el tramo final de su extensa trayectoria. Recordemos que su contrato con el elenco ecuatoriano termina a final de temporada, por lo que en los últimos días se especuló si continuaría, o miraría otros horizontes. Incluso, nuevamente se mencionó sobre un posible regreso a Alianza Lima.

A inicios de semana, el capitán de la selección peruana manifestó que hasta el momento no tenía ninguna propuesta formal de los ‘albos’ para continuar, aunque sí tenía conocimiento del interés por una extensión vínculo contractual.

“No hemos hablado aún con Esteban (Paz), ni con el Doctor Isaac (Álvarez) de contratos, nada. Todavía no me han hecho llegar una propuesta, todavía no me han dicho para quedarme, para ser sinceros”, declaró.

Paolo Guerrero aseguró que todavía no inicia tratativas para su renovación con LDU de Quito para el 2024

No obstante, la situación dio un giro, pues en la previa del choque entre LDU de Quito contra Mushuc Runa por la última fecha del torneo ecuatoriano, Esteban Paz, director deportivo de los ‘merengues’, informó que le hicieron una oferta formal para prolongar su presencia en el club el próximo 2024. El directivo también reveló que le sorprendieron las declaraciones de Guerrero, en las que comentaba que todavía no tenía ninguna propuesta sobre la mesa:

“Le enviamos la propuesta a Paolo Guerrero para que siga con nosotros. Hemos enviado una propuesta inicial. Me sorprendió la declaración de él. Hemos hablado con sus empresarios y saben que queremos que se quede. El que decide es Paolo. Él tiene que saber si sus 39 o 40 años le alcanzan para seguir jugando. O si quiere seis meses. Nosotros hemos confirmado el deseo de que continúe. La propuesta es por un año”, señaló al medio FB Radio.

Paolo Guerrero junto a Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, celebrando el título de la Copa Sudamericana (EFE/José Jácome).

¿Cuándo se jugarán las finales del torneo ecuatoriano?

Liga Deportiva Universitaria clasificó a la final de la Serie A de Ecuador al ganar el torneo denominado Segunda Etapa, su rival será Independiente del Valle, que se coronó en la Primera Etapa. Será un duelo entre los dos únicos equipos ecuatorianos en ganar un torneo internacional en la historia.

El partido de ida será el próximo domingo 10 de diciembre a las 16:30 horas peruanas en el estadio Banco Guayaquil, donde el ‘matagigantes’ hace de local. La revancha se llevará a cabo el siguiente domingo 17 de diciembre, a la misma hora, pero en el estadio Rodrigo Paz de LDU.

Cabe indicar que, el equipo de Paolo Guerrero se ganó el derecho de cerrar en condición de local, debido a que finalizaron primeros en la Tabla Acumulada con 59 puntos, mientras que su rival quedó segundo con 55 unidades.

El delantero peruano logró su quinto tanto en el liga ecuatoriana de Primera División. (Video: Star Plus).

Los números de Paolo Guerrero con Liga de Quito

Desde su fichaje por LDU de Quito a mitad de año, Paolo Guerrero disputó 18 partidos, en los que marcó 8 goles. Tres de ellos fueron por Copa Sudamericana, mientras que los otros cinco por el campeonato ecuatoriano. Cabe señalar que, el ‘Depredador’ se encuentra en racha, pues todos los tantos que convirtió en el torneo local, fueron en las últimas cuatro jornadas, y todos fueron fundamentales para que el ‘rey de copas’ se lleve la Segunda Etapa.