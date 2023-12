Lita Pezo resalta su admiración por Yahaira Plasencia y agradece el apoyo de Sergio George: “La música sirve para unirnos”

Lita Pezo resaltó la voz de Yahaira Plasencia y agradeció el apoyo de Sergio George.

Desde que ganó La Voz Perú el 2022, la vida de Lita Pezo cambió rotundamente. No solo porque logró lo que tanto deseaba, sino porque desde aquella victoria es reconocida por su talento y su propio nombre. Recordemos que la cantante era distinguida por interpretar a Isabel Pantoja y rendirle homenajes.

Desde ese momento, el público se permitió conocerla más y escuchar sus interpretaciones como Lita Pezo. Recientemente, ha colaborado con el cantante argentino Marce Roca, gracias a Sergio George, representante del artista. Se trata de “Entrégate”, canción que será presentará este sábado 2 de diciembre en “Luchadora: el concierto”, espectáculo musical que se realizará en el Teatro Canout.

En este show también participarán el cantante argentino Marce Roca, la salsera Paula Arias y las chicas de Son Tentación y Sebastián Landa, entre otras sorpresas musicales.

En conversación con Infobae Perú, la cantante se refirió a esta presentación que le llena de alegría. Además de los halagos de Sergio George, lo que piensa de Yahaira Plasencia y su defensa hacia Leslie Shaw.

Después de ganar La Voz 2022, ¿en qué etapa de tu vida estás?

Yo agradezco mucho el concurso, porque gracias a él, la gente me puede conocer más, ya no como la Pantojita. Ahora estoy en una etapa donde quiero aprender, quiero conocer, quiero explorar. Muchos años he estado interpretando a un personaje (Isabel Pantoja) que, de alguna manera, llega a un tope. En cambio, como Lita, estoy descubriéndome cómo quiero cantar, cómo me quiero vestir, qué sonido quiero tener. Estoy en una etapa muy buena en mi vida, en mi música y en mi carrera.

Lita Pezo fue la ganadora de La Voz Perú. | Latina

¿Cómo vas con la salud? La última vez que hablamos contigo, estabas batallando con la toxoplasmosis...

Sí, lo tenía controlado, pero a raíz del COVID se prendió otra vez. En la actualidad ya estoy con médicos, chequeándome. Es una cicatriz que tengo en el ojito izquierdo, que espero que en unos años ya avance la ciencia y me pueda recuperar. No pierdo la fe.

Así será. Mientras eso pasa, tu carrera está en ascenso…

Gracias a Dios seguimos avanzando. Estoy muy enfocada a crecer, experimentar y hacer cosas nuevas. Recientemente, he tenido una colaboración con Marce Roca, un cantante argentino. Yo creo que estas colaboraciones son una gran oportunidad para que muchas más personas me conozcan en otros países. La convocatoria de Sergio George para hacer “Entrégate” con Marce me gustó muchísimo, la propuesta fue muy interesante, es el género en el que yo estoy. Fue una experiencia muy linda, aprendí mucho y considero que de eso se trata la música, de compartir.

Presentarás este tema en el espectáculo “Luchadora: el concierto”, este 2 de diciembre, ¿cómo van los preparativos?

Muy bien. Estamos felices y con mucha expectativa. Habrá grandes sorpresas. Marce Roca estará conmigo en el escenario y eso me llena de alegría.

Lita Pezo y Marce Roca interpretarán su tema juntos en el espectáculo musical: “¡Lita Pezo- Luchadora: El Concierto".

Cuando Sergio George te hizo la propuesta de ser parte de este nuevo tema, ¿lo pensaste mucho? No solo es conocido a nivel musical, sino también por ser un personaje bastante polémico…

Sí, lo sé. Bueno, escuché la propuesta, lo conversé con mi equipo de trabajo y todo fue claro desde un principio. No hubo cosas raras y acepté, salió un producto muy bonito, la verdad, muy bonito. Viajé hasta Buenos Aires, Argentina, conocí a Marce. Él va a venir también acá a Perú y va a estar en mi concierto. Conocí a Sergio también hace poco, personalmente, en una entrevista que coincidimos. Se portó súper lindo, y lo que más me llevo de esto es que estoy aprendiendo.

Él destacó tu voz, poniéndola por encima de Yahaira Plasencia, su exrepresentada...

Escuché que habló de mí, de mi trabajo. Habló de mi voz, pero también creo que Yahaira es una chica muy talentosa, tiene una voz muy linda y está por un género distinto al mío. No tendría que opinar algo mal de ella porque nunca se ha metido conmigo y tampoco me metería con ella. La música, más allá de rivalidades, más allá de competencia, sirve para compartir, para unirnos, más si somos mujeres peruanas.

Sergio George marca distancia con Yahaira Plasencia lanzando inesperado comentario. Composición Infobae Perú

Hablas de unión entre cantantes. Recientemente, Leslie Shaw protagonizó una polémica con cantantes del género urbano. Ellos la acusan de minimizarlos y no apoyarlos. ¿Qué piensas al respecto?

Creo que cada persona hace lo mejor que le parece con su carrera. Cada uno tiene diferente manera de expresarse, de hacer sus cosas, de unirse. En mi caso, yo estoy tratando de unir fuerzas. Ya son dos países con las que estoy colaborando de alguna manera en la música, Argentina y Venezuela. Es bonito que triunfe el talento, se unan fuerzas, más allá de cualquier rivalidad.

Leslie Shaw asegura sentirse satisfecha del éxito de sus canciones y carrera musical. | Infobae Perú/Richard Gomero

¿Te gustaría hacer alguna colaboración con Leslie Shaw?

Leslie Shaw estuvo en Yo Soy Kids. Fue una de las hosts en el programa. Una chica muy linda. Ella es como es, tal cual. Hace poco también me la crucé y fue muy linda conmigo. Quién sabe más adelante, si ella quiere también, pues, ¿no? Yo encantada. A mí me gustaría colaborar con ella, con Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, con tantos talentos que para mí son dignos de admirar.