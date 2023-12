Voleibolista de Universitario protagonizó increíble suceso lleno de amor y garra: se casó, jugó y su equipo ganó

Coraima Gómez se casó por la mañana y horas después es clave en triunfo ante Olva. Video: TikTok

Un emotivo y sorprendente episodio ocurrió el pasado jueves 30 de noviembre, en la victoria de Universitario de Deportes 3-2 (por parciales de 21-25, 25-16, 25-17, 20-25 y 15-11) sobre Latino Amisa por la tercera fecha de la Liga Nacional Superior de Vóleibol, el cual fue su primer triunfo desde su ascenso a la primera división.

Resulta que la jugadora ‘crema’, Coraima Gómez, quien fue escogida jugadora del partido contrajo matrimonio solo horas antes del encuentro, por lo que llegó al Polideportivo de Villa el Salvador, todavía con su vestido de novia, y tuvo que cambiarse en tiempo récord para salir a la cancha y ayudar a las ‘leonas’ en este partido clave en la lucha por la permanencia.

Una vez consumada la victoria, la voleibolista de 27 años se mostró muy contenta por lo conseguido y reveló que hizo ese sacrificio para responder a la confianza que le da su equipo y los aficionados:

“Estoy super emocionada, me acalambré por andar de tocos todo el día, pero es así, este es mi trabajo, es mi responsabilidad, si bien es cierto, hoy es un día importante para mí, contraje matrimonio, pero aquí estoy, cumpliendo con mis compañeras, cumpliendo con el equipo y con la gente que hoy vino a apoyarnos”, declaró.

Universitario de Deportes derrotó 3-2 a Olva Latino por la tercera fecha de la Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú (Universitario).

Cuando le consultaron si había llegado con el vestido de bodas puesto, Coraima se río y exclamó que no había forma de que llegue vestida de otra manera: “Obviamente llegué en vestido al coliseo ¿Por qué voy a llegar en buzo? No mi reina, sí llegué en vestido”.

“Quería celebrar con mi familia, pero el deber llama”

Posteriormente, en otra nota brindada al canal oficial de la Liga Nacional Superior de Vóleibol, la exjugadora de Alianza Lima reveló que le hubiera gustado disfrutar de aquel momento con sus seres queridos, pero que se debe a la institución, por lo que se presentó al encuentro, pese a todas las incomodidades:

“Me acabo de casar, en realidad no quería jugar, quería ir a celebrar con mi familia, pero el deber me llama, así que aquí estoy, con maquillaje y con pestañas que nunca me pongo. Este triunfo se lo dedico a toda la gente que me vino a ver hoy, un día de semana, a mi familia y a mi esposo”, comentó.

Coraima Gómez contrajo nupcias el pasado jueves 30 de noviembre (Instagram / Coraima Gómez).

Coraima Gómez también comentó que la boda y acciones relacionadas como la mudanza, le ocasionó problemas físicos durante este y otros partidos, aunque pudo superarlos para ganar:

“Estoy un poquito mal de la espalda, estuve un poquito mal, por eso no pude jugar contra SOAN, haciendo maletas para la mudanza me malogré la espalda, estuve en rehabilitación, ahora que me enfríe va a ver como me va a doler, pero no importa, ahí tengo mi fisioterapeuta para que me salve la vida. Y lo del pie fue un calambre, como todo el día estuve en tacos y no estoy acostumbrada, entonces me acalambré”, sentenció

Coraima Gómez, voleibolista de Univeristario de Deportes, tuvo que jugar después de casarse. Video: Twitter/@tabatha__belen

¿Cómo va Universitario en la Liga Nacional Superior de Vóleibol?

Pese a su reciente victoria 3-2 sobre Latino Amisa, Universitario de Deportes pasa un mal momento en la Liga Nacional Superior de Vóleibol, debido a que se encuentran en noveno puesto, lo que significa que están en zona de descenso. En las tres primeras jornadas, las ‘cremas’, que acaban de ascender a la primera división, sumaron dos derrotas (3-0 ante Regatas Lima y 3-1 ante Deportivo Soan), y solo una victoria, por lo que suman solo dos puntos.

Su próximo partido será este sábado 2 de diciembre, frente al Circolo Sportivo Italiano a las 15:00 horas peruanas en el Polideportivo de Villa El Salvador. Será un duelo clave, pues sus rivales también se encuentran luchando por la permanencia, al ubicarse en el puesto 10 con solo un punto.