¿Quién tiene más hinchas, Alianza Lima o Universitario? Encuesta reveló resultado inesperado

¿Qué equipo tiene más hinchas en el Perú? Es una pregunta que genera debate entre los aficionados al fútbol peruano, siendo Alianza Lima y Universitario de Deportes los dos clubes que se disputan ese rótulo debido a que ambos son los que fecha a fecha llevan más espectadores a los estadios, y generan un mayor movimiento en distintos ámbitos económicos y sociales.

Sobre el tema, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) elaboró una encuesta, la cual arrojó que los ‘compadres’ se encuentran empatados con 16% cada uno. Recordemos que, en el último sondeo, realizado el 2020, los ‘íntimos’ ocupaban el primer lugar con 19%, mientras que los ‘cremas’ los seguían con 14%.

Pese a que en los últimos años fueron exitosos para el elenco de La Victoria, obteniendo un bicampeonato, su clásico rival pudo reducir esa brecha. No obstante, también es importante mencionar que la encuesta fue realizada del 18 al 23 de noviembre del 2023, luego que los dirigidos por Jorge Fossati se proclamaron campeones nacionales al vencer en la final, precisamente a los ‘blanquiazules’, rompiendo con una sequía de 10 años y llegando en gran forma al centenario.

La encuesta también arrojó que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, con 26% y 22%, respectivamente, frente al 19% y 18% de Alianza, que predomina en los sectores de menores ingresos, con 15 % sobre 10%. Además, ambos igualan, con un 14%, en el denominado Perú Urbano, aunque los ‘íntimos’ sacan una clara diferencia en el Perú rural, con un 16% de preferencias, frente a un 7% de los ‘merengues’. Asimismo, en Lima Metropolitana, son los de Ate quienes se imponen con 24% frente a 20% de su ‘compadre’.

En tercer puesto figura Sporting Cristal con un 8% número que se mantiene al del 2023. Los otros equipos que figuran son Melgar y Cienciano con 1% cada uno. Otros cuadros populares de la capital como Sport Boys y Deportivo Municipal figuran en la categoría ‘Otro club de fútbol’, la cual sacó un 2%.

Además, otro dato a destacar es la cantidad de peruanos que se autodenominan hinchas de la selección peruana. Los buenos resultados de la ‘bicolor’ durante el proceso de Ricardo Gareca generó una identificación en muchas personas, que no sentían lo mismo por los diferentes clubes locales. Pese a que los la ‘blanquirroja’, se encuentra en último lugar en este proceso dirigido por Juan Reynoso, la pasión de sus seguidores no se apaga y el eslabón Hinchas de la selección ocupa un cuarto lugar con 6%.

Asimismo, la cantidad de peruanos a los que no les gusta el fútbol es de un 5%, mientras que la categoría No Sabe / No Opina fue de un 2%.

Peruanos disfrutan más del fútbol del exterior

Un dato que llama la atención es que el 43% de los peruanos manifestó no ser hincha de ningún club peruano. Cifra que casi triplica a los simpatizantes de Alianza Lima y Universitario juntos. Esto demuestra la gran influencia que tienen los grandes clubes como Real Madrid, Barcelona, Boca Juniors, River Plate, Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Juventus, AC Milán, Inter de Milán, Paris Saint Germain, etc.

Competiciones de alto nivel como la Champions League y la Copa Libertadores, así como las principales ligas de Europa, donde se juega el mejor fútbol de más alta calidad y se reúnen los mejores futbolistas del mundo, logran captar la atención de muchos peruanos que disfrutan del balompié, pero no sienten interés por la Liga 1.