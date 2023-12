Milett Figueroa defiende el trabajo de Magaly Medina: “No me odia ni la juzgo, se respeta”

Milett Figueroa habla sobre Magaly Medina y defiende el trabajo de la conductora de espectáculos. (Video: América TV Argentina).

Milett Figueroa se presentó en una nueva gala del “Bailando 2023″ donde se mostró muy contenta y en coqueteos con el conductor del programa con quien viene saliendo, Marcelo Tinelli. Tras la última vez que apareció en el escenario y se mostró bastante incómoda, la modelo apareció ahora con un nuevo semblante y dejando las polémicas atrás.

La modelo apareció en el escenario y no dudó en saludar a Tinelli con un apasionado beso. De esta manera, la pareja ya no esconde lo que tienen juntos y demuestran que su relación está más fuerte que nunca.

Ángel de Brito cuestiona a Milett Figueroa por su trato a la prensa

Tras bailar un ritmo de cumbia, vino la devolución del jurado y el primero en pronunciarse fue Ángel de Brito, quien le cuestionó a Milett sobre su actuar frente a los periodistas de LAM, quienes se acercaron a ella para preguntarle sobre la supuesta crisis que había tenido con Tinelli.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se besan en público. (Caras/LAM)

“Si te va a buscar la prensa, como LAM, y te preguntan por algo que es público y notorio tratá de ser un poco más amable”, comentó De Brito por la forma cómo Milett respondió a la prensa argentina. Sobre ello, la modelo peruana aclaró que no había tenido un buen día y que prefería responder en otro momento los cuestionamientos de los medios.

“Qué bueno que me lo menciones, quería igual aclararlo. No tenía un buen día, salí y claramente fui lo mejor buena onda que pude ser, pero no estaba pasando por un buen momento, había tenido un mal día”, afirmó la bailarina.

De Brito aprovechó el momento para preguntarle a Milett si tiene miedo que la eliminen del programa o que la critiquen por su relación con Marcelo Tinelli, pero Figueroa afirmó que no tiene ningún problema si es que al final la botan o la critiquen, lo que no le gusta es que mientan sobre ella.

“Bótenme cuando quieran, no me gusta que se mienta con mi nombre. (¿Quién mintió?) Salwe, pero nada, ya dijo que había sido una broma y ya está”, dijo la bailarina. Esto debido a que su expareja, Salwe, había mencionado que ella le echó cera en el cuerpo y eso nunca había ocurrido.

Milett Figueroa defiende a Magaly Medina

Tras ello, Ángel de Brito también quiso saber sobre el enfrentamiento que habría entre Milett Figueroa y Magaly Medina, queriendo saber por qué la conductora de espectáculos peruana “odia” a la modelo y pareja de Marcelo Tinelli.

Figueroa afirmó que no quiere defenderla, pero dejó en claro que la periodista no la odia y que si habla de ella es porque ahorita se encuentra en tendencia y entiende y respeta el trabajo de Medina.

Magaly Medina no cree en romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. (Captura: Magaly TV La Firme)

“No me odia. No voy a salir a defender a Magaly pero ese es su trabajo, hablar de las personas que en ese momento están teniendo polémicas o tendencias y obviamente hay que crear un poquito de morbo en ese programa, entonces, no la juzgo, es su trabajo y se respeta, mientras no haya falsos, se respeta”, dijo Milett Figueroa.

Por su parte, el jurado Polino comentó que en los premios Martín Fierro pudo conocer a Magaly Medina y Andrés Hurtado. “Él te defiende cuando Magaly te ataca”, fue lo que indicó el panelista de “Bailando 2023″.