Deysi Araujo considera vender su departamento en San Isidro al sentir discriminación: “Desde que llegado me tienen alergia”

Deysi Araujo considera vender su departamento en San Isidro al sentir discriminación. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En el reciente episodio de Magaly TV La Firme, Magaly Medina compartió que envió a uno de sus reporteros para cubrir la celebración de la modelo Deysi Araujo por la inauguración de su departamento en San Isidro, recién entregado hace dos días. A pesar de la intención festiva, la pelirroja enfrentó problemas significativos con algunos residentes de su edificio.

Estos bloquearon el acceso a sus invitadas, entre las cuales se encontraban Susy Díaz, Paloma de la Guaracha y la ‘Negra Petróleo’. Como resultado, las amigas de Deysi fueron detenidas en la recepción debido a la ausencia de autorización por parte de la presidenta de la junta de propietarios. Incluso el chamán, a quien la exbailarina había invitado para realizar una ceremonia de limpieza en su nuevo hogar, también fue detenido, argumentando que el sombrero piurano que llevaba no era la vestimenta apropiada para el lugar.

“Me acerco a la puerta y la presidenta del edificio prácticamente le ordenó al conserje que no abriera la puerta. Simplemente, porque me ve con el sombrero, expresó unas palabras que me dolieron. Dijo que podía entrar, pero que me quitara el sombrero porque esto no es un pueblo joven ni un asentamiento humano”, dijo en un inicio el Chamán.

Conforme al informe presentado en Magaly TV La Firme, cuando la pelirroja recibió a Paloma de la Guaracha y la ‘Negra Petróleo’, se les tomó una fotografía mientras eran cuestionadas, lo que resultó en retenerlas por más de 30 minutos. Esta experiencia generó la indignación de la modelo, llevándola a cuestionar si fue acertada su decisión de invertir en un departamento tan costoso en una zona exclusiva de San Isidro y dejar su San Juan de Lurigancho querido.

“Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se pueden hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona superpacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado”, sostuvo la pelirroja, mientras trataba de pasar un buen rato con sus amistades.

Lamentablemente, la intención del reportero de Magaly TV La Firme de crear una nota divertida sobre el nuevo departamento de Deysi Araujo se vio afectada por la intervención del serenazgo. Al parecer, los vecinos expresaron su incomodidad con los invitados de la modelo y solicitaron que abandonaran la zona. Una moto y un vehículo municipal esperaban a que Deysi descendiera para dialogar con ellos, manteniéndose en la entrada principal durante aproximadamente media hora.

Magaly Medina recomienda a Deysi Araujo que denuncie

Por otro lado, Magaly Medina recomendó a Deysi Araujo que debería denunciar la discriminación y abuso de autoridad que está experimentando. La figura de ATV criticó la actitud de la persona que parece estar tratando de impedir que la modelo, como propietaria, tenga los mismos derechos que los demás inquilinos.

“Bueno, no me parece que una presidenta de una asociación de propietarios tenga que decidir a quién haces entrar a tu casa, a quién no; que tenga que darle órdenes al conserje del edificio y decirle: “Los invitados de la Señora Daisy Araujo no entran sin mi autorización”, dijo en un inicio.

“Eso es dictadura, y es una dictadura a la que nadie le dio autoridad. Ella no es la dueña del edificio; solamente es la encargada de hacer cumplir el reglamento interno de los propietarios y el de convivencia en un edificio, ya sea en San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Borja, Miraflores, o cualquier otro lugar”.

“Yo creo que hay instancias donde Daisy debería ir a denunciar esta discriminación y este abuso de autoridad de una persona que lo único que hace es evidenciar todas las taras. Su objetivo parece ser impedir que una persona que compró su departamento, no lo ha alquilado ni robado, simplemente lo ha adquirido y es propietaria, tenga tantos derechos como todos los demás inquilino”, finalizó.