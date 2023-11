Cindy Novoa, jugadora de Universitario de Deportes, narró trágico suceso con su mascota por insólito motivo

Cindy Novoa, futbolista de Universitario, lamentó muerte de su mascota e hizo fuerte acusación en redes sociales - Crédito: Instagram Cindy Novoa

Lamentable suceso. El último martes 28 de noviembre, la futbolista de Universitario de Deportes, Cindy Novoa, hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales, indicando que su mascota, llamada Mesi, fue asesinada en su ciudad natal Amazonas en medio de una represalia contra el animal.

La deportista de 28 años utilizó su canal de difusión de Instagram para dar a conocer que un poblador de la zona se vengó de su can, ya que había ingresado a su propiedad y haciendo caso a sus instintos se comió unos huevos que se encontraban en el lugar.

“Mataron a mi perrito en Amazonas. El perrito se llama Mesi, seguro se acuerda de él, ponía muchas historias cuando estaba allá. Un tipo sin alma se enojó porque comió sus huevos”.

Novoa Díaz indicó que los familiares que cuidaban al perro en dicha localidad trataron de llegar a un acuerdo con el implicado, cuya identidad es aún desconocida, con la finalidad de reponer los daños materiales y evitar un mayor daño, pero que el ofrecimiento fue en vano. De acuerdo a su versión, indicó que el homicida fue a su domicilio a reclamar por lo ocurrido y en una distracción de su tía, aprovechó para atacar brutalmente a Mesi.

“Mis tíos quisieron solucionarlo y buscar la manera de tratar de reponer todo lo que comío, pero el señor solo quería matar al perro. El señor fue a mi casa a reclamar y mi tía se descuidó. El señor ahorcó a mi perro con una soga y se largó. Fue en una planta de mango que tengo al costado de mi casa”.

Desgarrador testimonio de Cindy Novoa tras muerte de su mascota - Crédito: Instagram Cindy Novoa

La ‘leona’ detalló que los sucesos tuvieron lugar hace un mes, es decir el pasado octubre, pero que recién tuvo conocimiento de ello en las últimas horas, pues le ocultaron la situación debido al cariño que tenía por el animal. “Sí amigos, mi perrito fue brutalmente ahorcado en el patio de mi casa por un hijo de p... que no intentó solucionar que Mesi haya comido sus huevos. Hace un mes pasó todo esto, mis tíos que lo cuidan no me quisieron decir nada. Yo amaba a mi perro”.

Finalmente, Cindy Novoa comentó que realizó una denuncia ante las autoridades por el caso, pero que su querella virtual no había sido virtual, por lo que su familia se hará cargo de continuar con el proceso legal. “Sí amigos, ya les dije a mis tíos que denuncien. No aceptaron mi denuncia virtual”, indicó en su cuenta de Twitter.

Cindy Novoa indicó que sucesos tuvieron lugar hace un mes y que su denuncia no fue aceptada por autoridades - Crédito: Twitter

Cindy Novoa, convocada a la selección peruana femenina

A pesar que la Liga Profesional Femenina llegó a su fin el pasado setiembre, algunas jugadoras del medio local siguen en actividad ya que se encuentran convocadas por la entrenadora brasileña Emily Lima a la selección peruana. Una de las citadas es la mediapunta de la ‘U’, Cindy Novoa.

La ‘bicolor’ se encuentra actualmente en Santiago de Chile donde sostendrá dos encuentros amistosos con la ‘roja’. Los cotejos se llevarán a cabo el viernes 1 de diciembre y el martes 5 del mismo mes. El primero de ellos tendrá como sede el estadio Bicentenario de la Florida desde las 16:45 horas de Perú, mientras que el segundo en el estadio La Cisterna a partir de las 16:00 horas.

Novoa es una habitual llamada por el comando técnico y viene de coronarse campeona con las ‘cremas’, derrotando por un global de 2-1 a Alianza Lima. En dicha definición brindó una asistencia.