Paolo Guerrero a periodista ecuatoriana que le recordó su polémica con la prensa peruana: “En mi país me faltan el respeto”

El delantero peruano respondió con todo ante pregunta de periodista ecuatoriana luego de triunfo de LDU Quito. (Video: Star Plus)

LDU de Quito se impuso en condición de visitante ante Cumbayá FC en el marco de la penúltima fecha de la segunda ronda de la LigaPro de Ecuador. Paolo Guerrero se erigió como la figura del partido con un gol y una asistencia que ayudaron a la remontada de su equipo. En ese sentido, el delantero fue entrevistado por una periodista ecuatoriana respecto a su posible partida a Alianza Lima para el 2024, aunque recordó su polémica con la prensa peruana y dejó fuertes declaraciones.

“Muchos lo piden...¿quiénes? Justamente, de la prensa peruana. En mi país, infelizmente, hay gente que me falta el respeto algunas veces y es un poco triste para mí. Yo me mantengo jugando bien, corriendo, metiendo goles y eso es lo más importante. Darle alegrías al pueblo ecuatoriano en Quito que está en cada partido y vienen a apoyar”, fueron sus primeras palabras para la reportera Soledad Rodríguez.

Y es que luego de la doble fecha FIFA de octubre por las Eliminatorias 2026, el experimentado atacante fue consultado sobre un posible retiro, aunque él lo descartó de manera rotunda, algo que está acompañado por el alto rendimiento que ha venido mostrando en el conjunto ‘albo’. También apuntó contra un comunicador nacional y cuestionó que las críticas lleguen de manera intempestiva hacia la selección peruana por los malos resultados.

El delantero nacional no se quedó callado y arremetió contra las personas que critican a la selección peruana.

Lo cierto, es que Paolo Guerrero demuestra cada día su vigencia en LDU de Quito y en la ‘bicolor’, donde ha sido uno de los elementos que más peligro ha llevado a arco rival en el proceso clasifciatorio.

No obstante, si vemos su influencia y números en el elenco ecuatoriano, podremos ver de que su performance ha ido de menos a más. Por el momento, acumula siete goles en 17 presentaciones, entre la LigaPro y la Copa Sudamericana, en donde se proclamó campeón.

Triunfo ante Cumbayá

El ‘Depredador’ se hizo presente en el marcador en el duelo de visita ante Cumbayá FC. Si bien su equipo empezó perdiendo, los ‘universitarios’ lo dieron vuelta con una habilitación y un tanto del peruano. En esa línea, al final del partido evidenció su felicidad por este resultado.

“Trato de contribuir en el juego. Hay mucha gente que no entiende, en el fútbol de hoy en día es muy difícil que un ‘9′ haga goles porque siempre va a ser marcado. Cuando vengan los centros van a decir ‘¿quién es el que hace los goles?’, el ‘9′, te marcan uno, te marcan dos. El hincha qué quiere ‘¿ver perder a su equipo y que el delantero haga goles? o ¿ver ganar a su equipo y qué importa quién haga el gol?’. Creo que lo último. Si yo no puedo y estoy bien marcado, es que mis compañeros tengan la oportunidad de hacer los goles. Pero claro, si me llega una chance, obviamente que friamente tengo que finalizar y hacer el gol porque como ‘9′ tengo que estar en el área buscándolo. Sino, estaré feliz de que el equipo gane y crear espacios para que mi compañero haga gol”, señaló.

Paolo Guerrero es el líder ofensivo de LDU de Quito, que ha llegado a la final de la LigaPro de Ecuador. - créditos: LDU de Quito

De la misma manera, descartó que tenga un gol de su preferencia desde que llegó al equipo de Quito y, más bien, agradeció el apoyo de su familia para alcanzar la final del certamen ecuatoriano. “Le mando un beso a mi familia. Los estoy extrañando porque estamos concentrados. Muy feliz, felicitar a todo el equipo por el empeño y sacrificio, la dedicación que tenemos para trabajar en cada entrenamiento y partido. Merecidamente estamos en la final. Ha sido un año lindo, pero aún falta un partido por campeonato y las dos finales, así que tenemos que prepararnos para estar en perfectas condiciones”, acotó.

¿Paolo Guerrero seguirá en LDU de Quito?

Una de las interrogantes que surgieron era si Paolo Guerrero seguirá en LDU de Quito, considerando que su contrato culmina a finales del 2023. En un principio admitió que quiere continuar, pero que no ha habido un contacto de parte de la dirigencia. “Hasta el momento no han entrado en contacto conmigo. Me mantengo enfocado en lo mío, entrenarme y prepararme bien, que el equipo gane. Mi foco es solo eso. Si fuera por mí, me quedaría. En Liga me siento muy bien, el cariño de la gente hacia mí es lindo, pero vamos a ver lo que pasa más adelante”, comentó.