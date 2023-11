Sport Boys presentó como refuerzo a Jhonnier Montaño Jr. al estilo de Pulp Fiction

La presentación oficial de Jhonnier Montaño Jr. con el Sport Boys.

Sport Boys se mantiene como uno de los clubes más activos del mercado de pases del fútbol peruano de cara a la próxima temporada de la Liga 1. Precisamente el sábado 25 de noviembre confirmó un refuerzo más para su plantilla: Jhonnier Montaño Jr. El hijo del recordado futbolista colombiano, con el mismo nombre, que llegó al Perú en 2007 buscará continuar el importante legado que dejó su padre en el club ‘rosado’.

A través de las redes sociales del cuadro chalaco, ‘Montañito’ fue presentado oficialmente con un ingenioso video. El futbolista de 18 años aparece en la pieza audiovisual emulando una escena icónica de la popular película de antaño llamada Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino.

La referencia que se utiliza del filme es el misterioso maletín, que al abrirse con el código 666 ilumina el rostro de quien lo abre. En este caso, Jhonnier es el protagonista que abre la maleta otorgada por Adrián Alcocer, administrador provisional del Sport Boys, y al descubrir que dentro está la camiseta ‘rosada’, el joven mediapunta quedó impresionado y encantado.

“¡Uf! Mi viejo tenía razón, está hermosa. ¡Vamos Boys!”, fueron las palabras de ‘Montañito’ en su bienvenida al club que anteriormente tuvo a su padre como referente. “La historia continúa. Una montaña de ilusiones en estos ‘tiempos rosados’”, describió por su parte la ‘misilera’ en su singular publicación.

Adrián Alcocer le otorgó la camiseta del Sport Boys a Jhonnier Montaño tras confirmarse su fichaje. Crédito: Prensa club

Además de Jhonnier Montaño Jr., Sport Boys ha anunciado a diferentes jugadores, tanto del extranjero como a nivel local, para afrontar la Liga 1 2024. Francisco Grahl, Maximiliano Amondarain, Arly Benites, Cristian Techera, Brandon Palacios, Ayrthon Quintana son algunos de los nuevos nombres que ha sumado el club chalaco a su plantilla.

No es la primera vez que la ‘misilera’ le da una bienvenida especial y original a un fichaje. También lo ha hecho con los jugadores anteriormente mencionados, con videos que tienen referencias a series o películas populares a nivel mundial. La nueva línea audiovisual del equipo ‘rosado’ se está manteniendo así en este mercado de pases.

La experiencia de Jhonnier Montaño Jr.

Desde temprana edad, Jhonnier Montaño Jr. emprendió su aventura futbolística, formándose en las categorías menores de Deportivo Municipal desde el 2019. Justamente con el club ‘edil’ debutó oficialmente en la primera división del Perú con 16 años. Sucedió en la Liga 1 del 2021, siendo partícipe de dos partidos del Torneo Apertura.

Tras esa experiencia, ‘Montañito’ decidió jugar un par de años en equipos juveniles del fútbol español, como el Huesca y el Real Zaragoza. Ya en octubre del 2023, el futbolista de 18 años retornó al Perú y por un tiempo entrenó en calidad de invitado en la reserva del Sporting Cristal hasta que obtuvo su nacionalidad peruana y finiquitó su vínculo.

Con el equipo ‘celeste’, debutó en el Torneo de Reservas, jugando el partido contra ADT de Tarma. Tras ese encuentro, Jhonnier no volvió a disputar otro con este equipo juvenil. De todas formas, su intención es volver a disputar la máxima categoría de la liga local y lo podrá hacer con el Sport Boys, sin ocupar plaza de extranjero.

“Estoy feliz y contento por esta gran oportunidad que tengo al llegar a este club histórico, el primer campeón del fútbol peruano. Voy a trabajar y dar todo de mí para ayudar a este gran club a estar en donde se merece, a pelear arriba y por qué no, ganar un campeonato. Mi papá me ha dicho que la ‘rosada’ se suda, que se pelea por esta camiseta los 90 minutos, que de lo mejor de mí y que me va ir muy bien”, expresó ‘Montañito’ tras su presentación oficial.