Más de 4.300 matrimonios infantiles forzados en Perú aguardan por ley que los prohíba

La campaña de Plan Internacional busca que el Ejecutivo promulgue ya la ley que prohíbe las uniones forzadas con menores de edad.

El Poder Ejecutivo aún no promulga la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Esta demora ha provocado que organismos internacionales tengan que presionar y exhortar a la presidenta Dina Boluarte que cumpla con poner en vigencia la norma que protegerá a miles de niñas y adolescentes.

Con más de 4.357 uniones forzadas de menores de 18 años registradas en Perú entre 2012 y 2022, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y más de 400 casos que involucran a menores de 16 años, el matrimonio infantil se mantiene como una problemática social persistente.

La responsabilidad recae ahora en la administración Boluarte no solo para ratificar la ley, pero también para garantizar su efectiva implementación y seguimiento, asegurando así un futuro sin matrimonios infantiles en Perú y la concreción de un marco de derechos que resguarde la integridad y el desarrollo pleno de los menores en la sociedad peruana.

Más de 4300 matrimonio infantiles forzados se registran en los últimos diez años en Perú. (Plan Internacional)

Cabe recordar que el Congreso de la República trasladó al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley N° 3194/2022 para prohibir el matrimonio infantil en la nación el pasado 13 de noviembre. No obstante, a siete días de que se venza el plazo para publicarla, el gobierno peruano aún no lo ha concretado. De no oficializarse, la legislación no podrá entrar en vigencia, manteniendo en suspenso una norma crucial para la defensa de los derechos de niños y adolescentes en el país.

El estudio “Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión. Tradiciones, desafíos y recomendaciones” de Plan International y UNFPA (2019), señaló que el 28% de las mujeres entre 15 y 49 años en Perú iniciaron su convivencia en situaciones de matrimonio o unión siendo menores de edad. Estas cifras evidencian la urgencia de aplicar medidas legales robustas para erradicar esta práctica.

Esta ley es un paso fundamental para la protección de la población vulnerable, sobre todo de niñas y adolescentes, quienes son las principales afectadas por el matrimonio infantil en el país.

Al Poder Ejecutivo le quedan 10 días hábiles para promulgar ley que prohíbe matrimonio infantil.

“La novia prohibida”: Campaña contra las uniones forzadas

“A nivel mundial, una de cada cinco niñas se casa o convive antes de cumplir los 18 años. En países menos desarrollados, esta problemática afecta al 36% de las niñas antes de alcanzar la mayoría de edad, y un 10% de ellas son menores de 15 años”, indica Plan Internacional, organismo que acaba de lanzar una campaña contra el matrimonio infantil.

La campaña en mención es “La novia Prohibida”, centrada en la concientización sobre los graves efectos del matrimonio infantil. La ONG ha llevado a cabo un experimento social en espacios públicos para destacar las consecuencias que estas uniones forzadas tienen sobre la salud física y emocional de las niñas involucradas. Además, ponen de manifiesto como estas prácticas limitan el acceso a la educación y el desarrollo personal de las menores.

Campaña contra el matrimonio infantil exige que el Poder Ejecutivo promulgue la ley que prohíbe las uniones forzadas con niñas y adolescentes. (Plan Internacional)

En palabras de Véronique Henry, directora de Plan International, la práctica del matrimonio infantil, a menudo sin consentimiento, somete a las niñas a diversas formas de violencia que van desde el daño físico hasta el abuso sexual y trastornos psicológicos. La presión social ejercida por familiares y comunidades agrava aún más esta situación. Con el objetivo de erradicar estos actos que vulneran los derechos fundamentales de niñas y mujeres, la directiva de la ONG aseveró que se han documentado casos que demuestran impactos negativos significativos.