Detrás de cámara de Oliver Sonne: el Himno, la ilusión y decepción en el Perú vs Venezuela por Eliminatorias 2026

Oliver Sonne y cómo vivió el Perú vs Venezuela por Eliminatorias desde el banco de suplentes.

El futbolista Oliver Sonne tuvo la oportunidad de hacer su debut oficial con la selección peruana el martes 21 de noviembre en el partido contra Venezuela, según las opciones que brindó el técnico Juan Reynoso en la previa. Sin embargo, aunque esperó su chance desde el banco de suplentes, finalmente el seleccionador decidió no darle minutos. El lateral de 23 años vivió el partido con intensidad.

Movistar Deportes publicó un video con imágenes del detrás de cámaras que siguió al jugador Sonne como protagonista de inicio a final. Lo más revelador del video fue ver al futbolista nacido en Dinamarca entonando el Himno Nacional del Perú al lado de sus compañeros. Desde que inició los trámites para obtener el DNI peruano, Oliver aprendió la letra y logró cantarla en el banquillo del Estadio Nacional por primera vez.

En el partido contra Argentina del pasado 17 de octubre en Lima, Sonne también fue parte del grupo. Sin embargo, en aquella ocasión el jugador del Silkeborg IF de la Superliga danesa no logró entrar en la convocatoria final del encuentro por decisión técnica.

Oliver Sonne en el calentamiento del Perú vs Venezuela por Eliminatorias. Crédito: Mijael Quintana

Ahora sí tuvo el visto bueno del ‘Cabezón’ y, desde la previa, se esperanzó con jugar su primer partido oficial como seleccionado peruano. Por ello, se mostró motivado desde que pisó la cancha, dando unos eufóricos aplausos después de entonar el Himno Nacional y gritando repetidamente “¡Vamos!”.

Iniciado el duelo contra Venezuela, Oliver Sonne se mantuvo atento mirando el juego desde su asiento y, cuando Juan Reynoso se aproximaba a él, levantaba la ceja como aguardando por su llamado. Mientras se realizaban los primeros cambios en el segundo tiempo, el lateral calentó junto a sus demás compañeros sin perder la esperanza de debutar, aunque con un rostro que empezaba a denotar seriedad y cierta incomodidad.

Toda su ilusión se esfumó cuando el ‘Cabezón’ hizo sus últimas dos variantes: Wilder Cartagena y Paolo Guerrero fueron los elegidos. Al lateral de 23 años no le quedó de otra que caminar con resignación hacia el banco de suplentes para vivir los últimos minutos del encuentros desde ese lugar.

Al llegar a su asiento tuvo una curiosa reacción: tomó su camiseta y la tiró al suelo. Evidentemente, estaba fastidiado por la promesa incumplida de Reynoso. Su ilusión se transformó en frustración, pero igual tuvo el gesto de extender su mano a los compañeros al finalizar el cotejo con un empate con sabor a derrota.

La selección peruana igualó 1-1 frente a la 'vinotinto' en Lima por las Clasificatorias Sudamericanas. (Video: Movistar Deportes)

Oliver Sonne y sus cero minutos

El sábado 7 de octubre, Oliver Sonne pisó tierra peruana por primera vez para integrarse al combinado nacional. Era su primera convocatoria y recibió una calurosa bienvenida que le dejó impresiones bastante positivas. Desde entonces, espera por su chance de jugar su primer partido con la ‘bicolor’, pero aún no llega.

En la fecha doble del mes pasado, el lateral del Silkeborg IF entró en la lista final del partido contra Chile, pero no pudo hacer su ingreso en ningún momento. Luego, no fue considerado para el cotejo en Lima contra Argentina y volvió a Dinamarca sin poder jugar con la selección peruana.

Pese a ello, no dudó en volver al país para asumir los nuevos retos de noviembre. Se previó que La Paz sería un escenario complicado para que Sonne haga su debut, por lo que no entró en lista; sin embargo, contra Venezuela era casi seguro que sumara sus primeros minutos. “Lo más probable es que juegue”, adelantó Juan Reynoso en la previa. Pero la historia terminó siendo otra.

Nuevamente Sonne volverá con su club a Dinamarca sin haber disputado un solo encuentro con el combinado patrio. Ya han pasado cuatro fechas desde su primera convocatoria y el lateral sigue con cero minutos en sus registros.