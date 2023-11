Juan Reynoso reveló insólito detalle de su contrato con la FPF por el que no piensa renunciar a la selección peruana

El técnico habló del "proyecto" de la Federación y por qué no sorprende este escenario de resultados. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana empató 1-1 con Venezuela en condición de local por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y es que, finalizado el partido, Juan Reynoso dio a conocer detalles pocos conocidos sobre el contrato que mantiene con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta diciembre de 2025.

En un nuevo encuentro con los medios, el ‘Cabezón’ dejó entrever que desde su llegada se veía venir un panoramaba como este. “Cuando me fueron a buscar, todo este escenario que se está dando, era una opción. Esto se habló, se puso en el contrato, previendo una situación mala como esta”.

Asimismo, añadió que “aquí nadie está siendo engañado, entiendo la coyuntura y la molestia de la gente, se respeta, pero el tema va más allá de los malos resultados. No voy a intentar dar más argumentos, porque siento que no vienen al caso. La Federación tomará su decisión, si es que ellos creen conveniente”.

Finalmente, aseguró que los cánticos de la hinchada no influirán en su decisión. “Yo la verdad no soy de decir ‘tengo problemas, le gente está disconforme y me voy’, porque no es el mensaje que quiero darle al ciudadano peruano, que tengan un problema en el trabajo y digan ‘como la gente me grita, me voy’”.

¿Juan Carlos Oblitas le pidió renunciar?

Juan Reynoso tendría las horas contadas en la selección peruana. Según se anunció en Liga 1 Radio, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, habría pedido la renuncia del DT de 53 años. Todo esto en medio de la crisis que atraviesa el combinado nacional en el certamen Conmebol, donde registra números de terror: dos empates, cuatro derrotas y cero victorias.

Cabe resaltar que, hasta el momento, ningún directivo de la Federación se ha manifestado al respecto, sin embargo, lo más probable es que lo hagan en las próximas horas. Sin embargo, a esta hora, desde videna ya negocian con su entorno su salida.

Juan Carlos Oblitas, director general de la FPF, habría pedido salida de Juan Reynoso - Créditos: FPF

Los números de Juan Reynoso en la selección peruana

El técnico de la selección peruana terminó el 2023 con estadísticas poco alentadoras, pues lleva dirigiendo 14 partidos, de los cuales celebró cuatro triunfos, tres empates y seis derrotas. Además, tiene nueve goles a su favor y 14 en contra. Números que lo ponen en el ojo de tormenta tras el empate 1-1 contra Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La ‘Era Reynoso’ empezó con el amistoso contra México, la cual terminó en derrota por 1-0. Y luego se sacó tres triunfos consecutivos en partidos de preparación: El Salvador, Paraguay y Bolivia. Se jugaron cuatro encuentros más previo al arranque de las Clasificatorias: se cayó con Alemania y Japón, empató con Marruecos y ganó con Corea del Sur.

El torneo eliminatorio arrancó con un empate con Paraguay en Ciudad del Este, y luego se perdió cuatro veces ‘al hilo’: Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Y finalmente, cerró el año con una igualdad con sabor amargo ante Venezuela, dejando más incertidumbre que certezas.