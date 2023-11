PNP interviene a mujer que realizaba intervenciones estéticas en Independencia| Millenium Noticias

Muchas personas deciden hacerse un cambio estético y, en ocasiones, acuden a un centro de salud que no cuenta con los permisos y profesionales para realizarlo. En este sentido, es aprovechado por algunos inescrupulosos para obtener ganancia sin tener la preparación correspondiente, pero ponen en riesgo la vida de sus clientes.

Un caso más se une a la larga lista de centros de estéticos clandestinos. Esta vez, la Policía Nacional del Perú detuvo a Juyanita Teodosia Raza Torres por no tener los permisos del establecimiento y tampoco el título profesional ni colegiatura, tal y como se evidencia en el video.

La Dirección de Seguridad del Estado detuvo a Raza Torres en su local que lleva el nombre de ‘Yubela Belleza Sin Límites’, ubicado en la cuadra 7 en la avenida Industrial del distrito de Independencia cuando realizaba En este sentido, podría ser investigada por el ejercicio ilegal de la medicina.

No obstante, al ser notificada y mencionarle que no tiene la preparación para realizar estos tipos de intervenciones, indicó que estudió en un centro superior. “Yo he estudiado en la universidad de Brasil que tiene su sede aquí, en San Isidro, te puedo decir donde está ese sitio”, dijo.

Independencia: Cosmiatra que cursaba el segundo ciclo de Medicina fue detenida por hacer liposucciones clandestinas| PNP

La estudiante promocionaba su centro estético a través de las redes sociales, donde visualiza afiches de botox, estimulador de colágeno y otros procedimientos. A su vez, la Policía conoció que por el servicio que brindaba cobraba un aproximado de S/500, de los cuales ya habían pasado varios clientes, según los videos de las plataformas.

“Esta persona se marketeaba en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, entre otros, con la suma de 500 soles. Esto es totalmente grave porque pone en riesgo la situación de los pacientes. [...] No tienen ningún documento que acredite que pueden operar”, agregó la PNP.

En TikTok también se visualiza como la estudiante explica qué tipo de procedimiento hará a sus clientes, a pesar de conocer que no tenía la especialidad. En otro momento, las autoridades, manifestaron que el local no era el espacio para hacer este tipo de intervenciones.

“Este es una casa y habitación que no ofrece ninguna de las garantías para ofrecer procedimientos como lo que estamos observando”, dijo Roberto Mamani, miembro del Comité contra el ejercicio ilegal de la Medicina del CMP. “Imagínese lo que puede suceder si esto perforaba los intestinos u órganos vitales dentro del abdomen sería fatal”, continúo.

Era estudiante de segundo ciclo

Las autoridades le mencionaron que deber estar titulada y contar con la especialidad de cirujano plástico para operar o realizar intervenciones quirúrgicas. Es así como Raza Torres afirmó ser estudiante de segundo ciclo.

PNP descubrió que estudiante realizaba operaciones sin contar con los permisos ni especialidades| América Noticias/Jaque Mate

“Ser estudiante no te faculta a ejercer la función de un médico, mucho menos de un cirujano plástico, y más aún como estudiante no puedes realizar procedimientos quirúrgicos [...] sin ninguna norma sanitaria”, mencionó el suboficial de primera PNP Carlos Gutiérrez a América Noticias.

Asimismo, solo contaba con un curso de Cosmiatría, pero que no le permitían realizar este tipo de intervenciones invasivas. Además, se halló cajas con productos vencidos.

¿Cómo conocer a tu médico?

Si tú estás pensando realizarte alguna operación u otra atención con algún médico, puedes conocer paso a paso si el profesional cuenta con los permisos correspondientes para ejercer la profesión. Para ello, debes contar con los siguientes datos:

Conoce a tu médico: puedes seguir paso a paso para saber más del profesional que te atenderá| CMP

♦ Número de colegiatura o también llamado CMP

♦ Apellido paterno

♦ Apellido materno

♦ Nombres

En otro punto, podrías buscar por especialidad de acuerdo con el tipo de registro: diplomatura, doctorado, especialidad, maestría y subespecialidad, cada ítem mencionado tiene otros puntos.