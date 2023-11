Rebeca Escribens cuestiona actitud de Christian Domínguez ante incomodidad de Pamela Franco: “Él lo permite”. | América TV.

Pamela Franco llegó al set de ‘América Hoy’ con el único objetivo de expresarle su incomodidad a las conductoras de este programa, quienes constantemente bromeaban con las infidelidades de Christian Domínguez. Asimismo, lo que provocó que ella no soporte más esta situación fue el enlace en vivo que hicieron con Isabel Acevedo, la expareja del cumbiambero.

Te puede interesar: Magaly Medina a Pamela Franco por defender a Christian Domínguez: “Pareces su mamá”

“Dije que no me gustaba el ambiente, que no solo se ha dado ayer, sino siempre. El tema que lo pongan al centro a Christian, si él fuese soltero y a mí me ponen a mi ex ahí, yo fresca, hago mis bromas y todo, pero hay un respeto porque yo veo el programa”, comentó.

Aunque Christian Domínguez intentó calmar a su pareja porque vio que la situación se estaba saliendo de control, Pamela Franco siguió reflexionando sobre todo lo que ha tenido que soportar en los últimos meses. Finalmente, el cantante le dijo a su pareja que él tenía pleno conocimiento de los personajes invitados, aceptando que nadie lo obligó a estar presente.

Pamela Franco aclara que su relación va viendo en popa, pese a los programas de TV. América TV / IG

Sobre esta situación, Rebeca Escribens se animó a dar su opinión, dándole la total razón a la cantante, pues muchas veces el cumbiambero ha permitido que terceras personas hablen sobre su vida privada, incluso que hagan bromas sobre sus infidelidades pasadas, sin pensar que esto podría estar afectando a su pareja.

Te puede interesar: Pamela Franco abandonó set de ‘América Hoy’ tras fuerte pelea con las conductoras: “Traigan a sus exparejas”

“Yo sí discrepo y voy a decir mi opinión. Christian es una persona que se toma las cosas de manera ligera, pero porque él se lo permite, si a él no le gustara este tipo de situaciones o entrevistas, pues diría, ‘a mí no se te ocurra tocarme, yo no quiero hacer esto’, y se dice con cariño y respeto las cosas...”, comentó.

Asimismo, Rebeca Escribens aseguró que si en algún momento Christian Domínguez intenta hablar sobre las exparejas de Ethel Pozo, Brunella Horna o Janet Barboza, cualquiera de ellas no dudaría en pedirle que no haga ningún tipo de comentarios, ya que se sentirían incómodas, como alguna vez sucedió con la modelo, quien pidió que no opinen sobre su suegro César Acuña.

Christian Domínguez no apareció en el programa América Hoy y se refirió a discusión de Pamela Franco. América TV

“Pero si mañana o más tarde van a querer tocar al ex de Brunella, Janet o Ethel, dices ‘un momento, yo cuando te he dado pie, cuando he abierto la cortina de mi casa para que tú metas la nariz’, ahí si con pinzas”, acotó la conductora de televisión.

Te puede interesar: Pamela Franco sin pelos en la lengua: “Más rating les daría que Christian me engañe”

Finalmente, la conductora de ‘América Espectáculos’ le recomendó al cumbiambero que no siga exponiendo su vida privada, esto debido a que deja abierta la posibilidad de que muchas personas opinen sobre él. “Pero si muestras un poquito más de lo debido en tus redes sociales, o hablas un poquito más, pues estás dando pie a que utilicen eso y lo comenten”, refirió.

Christian Domínguez se ausentó de ‘América Hoy’

Luego del tenso momento que se vivió en set de ‘América Hoy’, Christian Domínguez se ausentó del programa, lo que provocó que se empiece a especular sobre su permanencia en este espacio. Por este motivo, Ethel Pozo salió al frente a explicar la situación de su compañero.

“Tiene un concierto. El contrato de Christian Dominguez durante tres años que está con nosotros, es de dos a tres veces por semana porque tiene La Gran Orquesta, este fin de semana no puede venir”, comentó la conductora.