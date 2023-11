Error de Carlos Zambrano provocó gol de Henry Vaca en Perú vs Bolivia por Eliminatorias 2026

El volante aprovechó error de Carlos Zambrano y fusiló a Pedro Gallese por Eliminatorias. (Video: Latina)

Golazo de Bolivia para el 1-0 ante Perú por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El volante Henry Vaca aprovechó un error en la defensa ‘incaica’, fusiló al portero Pedro Gallese y rompió la igualdad en La Paz.

Te puede interesar: Perú vs Bolivia: Paolo Guerrero, capitán y esperanza de gol, es el jugador de menor valor del partido por Eliminatorias 2026

Sucedió a los 20 minutos de juego. El mediocampista Ramiro Vaca dio un pase hacia adelante y el central Carlos Zambrano intentó anticipar el servicio; no obstante, el esférico se le pasó por abajo del botin y le quedó al delantero Marcelo Martins.

Cuando el goleador de la ‘verde’ se proponía a conducir, Henry le arrebató la redonda, emprendió su carrera hacia el arco de la ‘bicolor’ y, ante la marca pasiva del ‘León’ y Alexander Callens, sacó un violento remate con su zurda.

Te puede interesar: Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: ‘bicolor’ pierde 1-0 por Eliminatorias 2026

El disparo del jugador, que milita en el Maccabi Bnei Reineh de Israel, sorprendió al guardameta Gallese, quien no pudo evitar el tanto de los dirigidos por Antonio Carlos Zago, pese a que el balón pegó en su mano izquierda.

Se desató la euforia en el estadio Hernando Siles. El entrenador brasileño celebró con efusividad junto a sus colaboradores, mientras que Vaca corrió hacia la tribuna sur y se reunió con sus compañeros, entre ellos Martins, con quien protagonizó un emotivo abrazo.

Henry Vaca celebrando con Marcelo Martins tras anotar el Perú vs Bolivia - Créditos: EFE.

La revancha de Henry Vaca

El fútbol da revanchas y el nacido en Santa Cruz se cobró la suya dos años después. En el último Perú vs Bolivia, disputado el 10 de octubre del 2021 en La Paz camino a la Copa del Mundo de Qatar, ingresó a los 61′ y luego de 14 minutos fue expulsado poniendo en riesgo el resultado de su conjunto.

Te puede interesar: Perú vs Bolivia: ‘bicolor’ implementó plan de auxilio para combatir altura de La Paz

Hoy, 16 de noviembre del 2023, Henry Vaca anotó el 1-0 ante la ‘blanquirroja’ y puso en ventaja a los altiplánicos. De mantenerse este resultado, le daría su primera victoria en lo que va de estas Eliminatorias y ayudaría para que salga del fondo de la tabla.

Un viejo conocido de Perú

El nombre del verdugo de la selección nacional no es desconocido para los peruanos, sobre todo para los hinchas de Universitario. Y es que el mediocampista llegó a tienda ‘crema’ en 2019, incluso era catalogado como el “Messi boliviano”.

Por esa razón, habían muchas expectativas por parte de los fanáticos ‘merengues’. El integrante de la ‘verde’ no logró a deslumbrar en Ate y apenas solo disputó ocho partidos en la Primera División. Se deslizó la posibilidad de que no tenía una buena relación con el técnico de ese momento.

Esto fue desmentido por el mismo deportista. “¿Si hubo cortocircuito con Ángel Comizzo? No. El profesor me dio oportunidades, pero no me reencontré con el buen fútbol que tenía. En lo personal, no mantuve eso. Fue algo crítico después de mi salida, pero siempre agradecido con el profesor”, declaró para El Comercio.

Henry Vaca posando con la camiseta de Universitario tras su llegada a Perú - Créditos: Jesús Saucedo.

Próximo partido de Perú

Después del duelo ante la ‘verde’, la selección peruana recibirá a Venezuela el martes 21 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Nacional de Lima, que sorpresivamente no lucirá tan repleto debido a los excesivos precios de sus entradas.

El próximo rival de la ‘bicolor’ llegará después de enfrentar a Ecuador en Maturín. Su arranque fue muy bueno sumando 7 de 16 puntos posibles, con dos victorias y un empate. Este último fue ante Brasil en condición de vistante.

Próximo partido de Bolivia

La escuadra boliviana, por su lado, saldrá de la altura de La Paz para medirse con Uruguay el próximo martes 21 del mismo mes a las 18:30 horas de Perú en el mítico Centenario, donde hasta el momento la ‘celeste’ solo ha sumado victorias (ante Chile y Brasil).