MTC da prorroga hasta enero del 2025 para aprobar curso de actualización de normas de tránsito

Conoce los nuevos desvíos de la atu.

Atención a los conductores y es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) acaba de dar a conocer que prorrogará hasta el 1 de enero del 2025 la fecha para exigir que los conductores aprueban el Curso de Actualización de la Normativa de Transporte y Tránsito Terrestre.

Este curso es de carácter obligatorio para todos los conductores que estén involucrados en la prestación de servicios de transporte especial y regular de pasajeros. De acuerdo con las regulaciones establecidas por la entidad competente, este curso debe ser completado cada cinco años.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio a conocer esta medida indicando que este plazo es un componente esencial de la reforma integral del sistema de transporte en el país. El objetivo principal es asegurar la seguridad de la población y ampliar el grupo de conductores de vehículos de carga y pasajeros que están debidamente capacitados para brindar servicios sin tener algún antecedente.

Una vez culminado el curso, refiere la nota, el conductor será incluido en el Registro Nacional de Conductores Capacitados del MTC.

Invadir vías exclusivas del Metropolitano implica la aplicación de una multa. (Andina)

Esta prórroga le permitirá al ministerio evaluar la restructuración del citado curso y generar incentivos para comprometer a los conductores a brindar un servicio de calidad y seguro.

El MTC reafirma su compromiso con la ejecución de la Política Multisectorial de Seguridad Vial, la cual fue aprobada recientemente en esta administración. El objetivo de esta política es disminuir en un 50% el índice de fatalidades y lesiones relacionadas con el tráfico para el año 2030, tal como se menciona en el comunicado.

El objetivo principal de este curso es que los conductores puedan brindar el servicio de manera adecuada, así como familiarizarlos con la normativa actual en vigor. Esto implica la actualización de las disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT), con el fin de que estén al tanto de las regulaciones pertinentes.

40% de conductores de transporte público no cuentan con licencia de conducir

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer una cifra bastante alarmante tras los últimos operativos que está realizando y es que a través de su representante José Aguilar Reátegui, se reveló que el 40% de los conductores intervenidos no cuentan con licencia para conducir.

Hasta mediados de mes se impusieron 2367 multas por esta falta (50% de una UIT). Además, el vehículo es llevado al depósito. | ATU

“En los operativos hay una gran cantidad de vehículos que van al depósito, no solo por no tener autorización, sino que los conductores no tienen brevetes en casi el 40% de los casos. Ustedes subirían a un vehículo donde el conductor no tiene brevete”, expresó en conferencia de prensa.

Aguilar dejó en claro que el transporte de personas no puede ni debe ser una forma de “cachuelo” o una manera de “recursearse” de algunos, porque es un servicio que implica mucha responsabilidad, no solo frente a posibles accidentes de tránsito, sino a robos.

“Hay ciertos mecanismos para que algunos puedan pasar a la formalidad, no solo como conductores sino como mecánicos, supervisores, el sector transporte tiene una amplia gama, vamos a aprovechar estos espacios”, manifestó. (Andina)