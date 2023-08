Sebastián Abreu fue denunciado ante la Policía por romper pantalla del VAR tras el César Vallejo vs ADT

Sebastián Abreu fue denunciado ante la Policía Nacional del Perú por romper equipo VAR. (UCV)

Sebastián Abreu vive sus horas más críticas en el Perú. El último lunes 21 de agosto, el entrenador de Universidad César Vallejo fue expulsado en el encuentro que su equipo empató 1-1 con Asociación Deportiva Tarma en el estadio Mansiche de Trujillo, disconforme con el accionar del árbitro Augusto Menéndez, el ‘Loco’ rompió la pantalla del videoarbitraje instalada en el borde del campo.

Producto de esto, el jefe del Departamento de Arbitraje de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), Henry Gambetta, pidió a la Comisión Disciplinaria y la Federación Peruana de Fútbol evaluar una sanción para el uruguayo, además de reprochar su accionar. Pero esta violenta reacción ya dejó de ser meramente un tema deportivo, pues Abreu fue denunciado policialmente.

La denuncia fue realizada menos de 24 horas después, el martes 22 de agosto, en la misma región La Libertad, comisaria Ayacucho. El denunciante es George Marlond Villarroel Vega de 32 años, quien se presenta como parte del VAR, y los cargos contra Abreu Gallo son por daños al patrimonio.

El técnico de los 'poetas' enloqueció por el accionar del árbitro Augusto Menéndez. (Video: Liga 1 MAX)

En parte de la acusación formulada por Villarroel Vega se menciona que ocupa el cargo de asistente del área de revisión arbitral VAR. Conforme con los registros de la Conar, no fue parte de la terna arbitral del UCV vs ADT. El sujeto en cuestión sería parte de la empresa que implementa el videoarbitraje en el país, de acuerdo con información de RPP.

“Al culminar dicho encuentro, el denunciado se constituye a los camerinos y al pasar la altura donde se encontraba instalado un monitor de 24″ (pulgadas) high brightness (...) marca Accuview, modelo YK240EDS, perteneciente a la empresa Mediapro Perú SAC, le proporcionó un golpe con el puño cerrado, quebrando la pantalla y haciendo que esta se estrelle contra el piso, dejándola inutilizable”, reza parte del documento.

El querellante también dio a conocer el monto económico al que equivale el monitor en cuestión e hizo constancia de los daños para que la Policía actúe de acuerdo a su normativa. “Cabe mencionar que el denunciante refiere que el precio de la pantalla es de 2052 euros (monto cercano a los S/ 8300 soles) conforme consta en un acta de inventario que adjunta a la presente, lo que denuncia ante la PNP para los fines del caso”, culmina el oficio.

Parte policial contra Sebastián Abreu. (PNP)

El mea culpa de Sebastián Abreu

Horas después de su iracunda reacción, Sebastián Abreu brindó declaraciones sobre lo ocurrido e hizo un mea culpa, indicando que se hará cargo de reembolsar lo dañado. En un comunicado también comentó que está dispuesto a acatar cualquier castigo impuesto por las autoridades.

“Me haré cargo de los gastos para reponer el monitor. Asumo la responsabilidad de las acciones indebidas como entrenador. Es el primer paso a poder seguir caminando en el fútbol”, afirmó para el programa Fútbol Como Cancha.

No obstante, el estratega ‘charrúa’ se reafirmó en sus cuestionamientos a la terna arbitral de la contienda con ADT, indicando que lo ocurrido en el gramado provocó el golpe a la pantalla. “Fue un partido bastante extraño y desencadenó en todo lo que se vio. No hay agresión física. Asumiendo esto no perdamos el foco. La asistente le avisó cuatro veces al árbitro que se pasó del tiempo”.

Por último, respaldó el pronunciamiento que César Vallejo publicó, señalando que las decisiones de los jueces viene mermando la cantidad de puntos conseguidos en la temporada. “Estamos a un punto de Copa Sudamericana, que es la obligación del club. El comunicado que el club sacó deja en claro el fastidió que sienten”, concluyó.