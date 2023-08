El ‘gota a gota’ llega al aeropuerto Jorge Chávez: víctimas son obligadas a ser burriers para pagar deudasa mafias

Aeropuerto Jorge Chávez: burriers son víctimas del gota a gota

Las temidas mafias del ‘gota a gota’ no conocen de límites. De acuerdo a información de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la Policía Nacional del Perú (PNP), estarían obligando a sus víctimas a convertirse en burriers para sacar, por el aeropuerto Jorge Chávez, varios kilos de droga hacia Europa, donde se cotiza por cientos de miles de dólares.

En las últimas semanas ha sido reiterativo que los burriers detenidos con cocaína de la más alta pureza entre su equipaje relaten a las autoridades policiales que no lo hacen por ganarse dinero, sino para saldar sus inacabables deudas y poner fin a la pesadilla de tener que pagar constante.

Según la Dirandro, en lo que va del año se han detenido a más de 100 personas por intentar sacar droga por el aeropuerto Jorge Chávez. De ese número, un porcentaje signifitivo se trataría de víctimas del ‘gota a gota’ que no tuvieron más remedio que ir por el camino del tráfico ilícito de droga.

Los burriers detenidos contaron que viven una pesadilla con los pagos inacabables que tienen con las mafias del 'gota a gota' y son obligados a sacar droga del país. (Composición Infobae Perú)

“Lamentablemente, las organizaciones criminales están usando personas de extrema pobreza, quienes se prestan dinero, pero lamentablemente ante la incapacidad de poder devolver ese dinero en el plazo determinado es que son obligados a transportar drogas tóxicas, utilizando el espacio aéreo”, dijo el coronel Luis Ángel Bolaños, jefe de la División Aeroportuaria de la Dirandro, al noticiero 24 Horas.

Usan jóvenes de entre 20 a 25 años

El perfil de las personas captadas son ciudadanos de nacionalidad peruana, indistintamente si son hombres o mujeres, de entre 20 a 25 años. Los principales países a los que se enviaba el estupefaciente era España (específicamente a Madrid), Francia y Brasil.

Los sanguinarios miembros delictivos del ‘gota a gota’ no saben aceptar un no como respuesta y amenazan a sus víctimas, si en caso no quiere aceptar el encargo de burrier, con matar a sus seres queridos y amigos más cercanos.

La policía peruana ha detectado una nueva modalidad de captación de burriers que transporten droga al extranjero y tiene que ver con las mafias del 'gota a gota'.

De acuerdo registro de la Dirandro, los burriers y víctimas de estas mafias suelen esconder la droga en sus maletas, donde acondicionan espacios a los que no se puede acceder fácilmente, y también lo llevan pegada al cuerpo o en en pequeñas cápsulas que guardan en el estómago.

Otra forma, mucho más ingeniosa, para intentar pasar la cocaína es a través de comestibles como harina de maca, avena, maíz morado, gelatina y otros tipos.

La caída de los Reyes del sur

Recientemente, los agentes del orden desarticularon una red criminal de tráfico ilícito de drogas, conocida como los Reyes del sur, que pretendía sacar más de 40 kilos de alcaloide de cocaína en el aeropuerto Jorge Chávez.

Se trató de cuatro detenidos, quienes cayeron el mismo día con maletas llenas del estupefaciente. Los kilos estaban escondidos en productos naturistas como el trigo, la chía, linaza y café, de la conocida marca Villarica, supuestamente para ser comercializados entre la comunidad peruana de migrantes.

Se trataría de la evolución de las mafias extorsivas del gota a gota, que transforman a sus víctimas en burriers bajo amenazas. (Aduanas - Sunat)

“Decían que habían sido amenazados por algunos sujetos de nacionalidad colombiana para transportar este ilícito”, contó el coronel Bolaños.

“Son amenazados, tanto su persona, su familia, a los padres, a los vecinos, hasta los primos, para el pago inmediato de esa deuda. Ante la imposibilidad de ese pago es que vuelven a ser amenazados y obligados a transportar maletas con destino a diferentes partes del mundo”, agregó.

Los detenidos fueron identificados como Carol Nicole Alvarado Campos, Jorge Enrique Espinoza Rojas, Anderson Huamaní Sánchez y Juan Armando Pampa.

Según la policía, la modalidad del ‘gota a gota’, que se ha popularizado en los últimos meses, viene siendo operada -principalmente- por colombianos y venezolanos. Consiste en dar préstamos instantáneos de dinero sin ningún tipo de garantía, pero con enormes interes que lo hacen casi imposible de cancelar en el tiempo acordado.