Alfonso Barco viajó para fichar por Defensor Sporting y reveló pedido de Jorge Fossati antes de su salida

Es un hecho. Alfonso Barco dejará Universitario de Deportes y firmará por Defensor Sporting de la primera división de Uruguay. El centrocampista de 21 años partió anoche al país charrúa en el que tendrá su primera experiencia en el extranjero. ‘Fonchi’ no ocultó su alegría por cumplir lo que considera su “sueño” y reveló lo conversado con el entrenador ‘merengue’ Jorge Fossati antes de su salida.

“Muy entusiasmado por esta oportunidad. Me voy feliz, muy contento por lo que puede llegar a venir en mi carrera y entusiasmado sobre todo”, fueron las primeras palabras que brindó el ex Universidad San Martín al ser abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Barco Del Solar mencionó que el tiempo de negociación fue muy breve y que la transacción (préstamo por una temporada con opción a extenderla por una más) deja réditos económicos para los ‘estudiantiles’. Hizo público su entusiasmo y dijo que emigrar era su sueño.

“Es una oportunidad que me está llegando, se dio todo muy rápido. Hay un gran beneficio para la ‘U’ y siempre fue mi sueño jugar en el extranjero. Me voy con mucha fe”.

Sobre ‘la violeta’, mencionó que ya tuvo conversaciones con las personas encargadas de la institución y espera conocer al nuevo grupo de trabajo con el que tendrá que convivir. “Hubo comunicación con gente del club. Espero con ansias conocer a mis compañeros, conocer el club”.

Alfonso Barco llegó a Universitario en 2022, procedente de Universidad San Martín. (AP Foto/Martín Mejía)

Jorge Fossati quería que se quede en Universitario

El volante de marca, que cursaba su segunda campaña en Universitario, contó que Jorge Fossati le extendió su deseo porque permanezca en el cuadro de Ate, pero que, pese a ello, decidió apostar por un cambio de aires. No obstante, aguarda que el plantel encabezado por el ‘Flaco’ consiga levantar el título de la Liga 1 2023 a fin de año.

“El profesor quería que me quede. Él sabe lo que yo doy para el equipo, pero se trata de mi sueño, estoy apuntando cosas a futuro. Le deseo lo mejor al comando técnico, a mis compañeros, sé que van a pelear hasta el final. Confío mucho en ellos y espero que a final de año, a los hinchas les podamos dar esa consigna que nos planteamos al inicio”.

Alfonso Barco contó que Jorge Fossati le pidió que se mantenga en la 'U'. (Universitario)

‘Fonchi’ Barco se refirió a críticas y agradeció a la hinchada

Por otro lado, el deportista, que fue objeto de amenazas en las últimas semanas, situación que lo llevó a autoexcluirse de entrenamientos y convocatorias, indicó que esto ya es parte del pasado y trata de ignorar los cuestionamientos ligados a su padre Álvaro Barco y su tío José Guillermo ‘Chemo’ Del Solar.

“Totalmente. Sé que es cuestión de gustos, de repente mi entorno familiar a mucha gente no le pueda gustar, pero es cuestión de gustos. Uno se tiene que acostumbrar, hacer oídos sordos. Yo juego al fútbol porque me hace feliz, no molesto a nadie y trato de hacerlo así. Hoy nace otra historia para mí y miro mi futuro con mucho optimismo”.

“Hay mucha gente que me relaciona con mi familia, que lo puedo entender, pero yo soy Alfonso y trato de ser feliz jugando al fútbol, es lo único que me interesó, dar lo mejor de mí para el club que amo, pero hay mucha gente que pueda malinterpretar todo eso”, agregó.

Finalmente, agradeció a los aficionados de Universitario que le brindaron apoyo incondicional y aguarda retornar en algún momento al conjunto del cual es fanático.

“Estoy muy agradecido, la gente que es hincha de verdad sabe lo agradecido que estoy con ellos, porque ese es el verdadero hincha de la ‘U’, que apoya en las malas, en las buenas, el único hincha que no abandona”.