La guerra de César Acuña con la madre de su último hijo: ella recibe S/30.000 de pensión, pero exige S/90.000 “porque es lo justo”

El líder de Alianza para el Progreso señaló que transfirió 155.400 euros para que su hijo estudie en el colegio más prestigioso de Suiza. Pero no fue matriculado. (Willax TV)

Ella vive junto al menor de los Acuña en Suiza, quien tiene 15 años. Contó en Willax que es madre y padre para él.

“En casa soy papá y mamá para mi hijo. Lo acompaño a la peluquería. Hay cosas que seguro un chico quiere preguntar a un papá ¿no?”, comentó Gutiérrez Bachmann.

Mientras que su padre, el excandidato presidencial, le dedica varias publicaciones en Facebook, donde asegura que lo llena de orgullo.

“Me llenas de orgullo, hijo mío. Verte formar parte de la orquesta de tu colegio es un momento que llena mi corazón de alegría, cada nota que tocas, cada paso que das refleja tu pasión y dedicación. Siempre estaré a tu lado apoyándote en cada paso que des”, se lee en una de las publicaciones de César Acuña.

Exige mayor monto de pensión alimenticia

Jenny Gutiérrez Bachmann, mamá del último menor hijo de César Acuña, comenzó un proceso legal contra el dirigente de Alianza para el Progreso para pedir el aumento de la manutención del adolescente de S/30.000 a S/90.000.

Ella explicó en Willax TV que la razón por la que necesitan que la pensión aumente es que necesita pagar a los profesores del menor. También explicó que con la pensión de S/30.000 no se cubre el seguro de salud, los estudios y otros bienes y servicios para el hijo de Acuña.

“Mi primera prioridad es ayudar a mis hijos y qué mejor que contar con orgullo que mi hijo está estudiando y viviendo en Suiza. Primero fue una primera sentencia de S/ 30.000 y no solamente S/ 30.000, se da ha dado algo extra”, contó César Acuña y añadió “de 30.000 aumentar a 90,000, ahí está la gran pregunta; entonces eso nosotros hemos apelado; eso no significa que se les ha abandonado o no le esté dando nada a mi hijo, estoy tranquilo”.

Luego detalló que en una ocasión la mamá del menor le pidió que transfiera a una cuenta en específica el monto de 155.400 euros para pagar los estudios de su hijo. Con este dinero, le dijo que iba a cubrir la matrícula del colegio más prestigioso y caro del mundo, conocido como Le Rosey.

Sin embargo, el mismo César Acuña precisó que visitó el colegio y conversó con el director y la directora de admisión, quienes le confirmaron que su hijo no estaba matriculado.

“El año pasado fui y me dijeron que el colegio era de 480 estudiantes y no había ningún Acuña. Hablé con la señora y me dijo ‘como tú no lo has matriculado, seguro que te han engañado’”, narró.

El hijo menor del líder de Alianza para el Progreso sabe cuatro idiomas y toca dos instrumentos musicales. Lleva una vida llena de comodidades en el país europeo.

Su mamá, Jenny Gutiérrez Bachmann, dijo que antes de que se muden a Suiza ella demandó a César Acuña por violencia familiar. Por esto, otorgaron medidas de protección para ella y su hijo.

“Lamentablemente la justicia, podríamos decir, me limita a hablar sobre el señor Acuña porque en un momento, cuando yo he dado unas entrevistas, él me ha denunciado y he estado tres años en un proceso penal de desacato a la autoridad y que el Estado me había denunciado”, precisó Gutiérrez.

La exesposa de César Acuña también detalló que antes de que lo demandara para que le transfiera la pensión ella debía preguntarle a los profesores del menor si tenían una cuenta para que les pague. Lo mismo ocurría si debía ir a comprar ropa.

“Antes de esta sentencia, por ejemplo, si no había una cuenta donde pagar él no pagaba. Yo tenía que ir a decirle a un profesor ‘¿me da su cuenta para que le pague?’ Si tenía que ir a comprar ropa tenía que decirle a la tienda, ‘¿me pueden dar una cuenta para que pague’. O sea tenía que pedir a todo el mundo cuentas cuando uno hoy en día va a una a una tienda con una tarjeta y pasa la tarjeta y paga, ¿no?”, comentó.