Flavia Laos contó cómo llegó a reality de Netflix gracias a su hermana: “A ella la descartaron y yo quedé”. | Video: La Linares.

Flavia Laos es la artista peruana que tiene más seguidores en Instagram. En los últimos años, la influencer siempre estuvo en busca de la internacionalización, por lo que constantemente viajaba a Miami. Cuando muchos pensaron que no lo lograría, a fines del 2022 se dio a conocer que ingresó a ‘Too Hot To Handle’.

Este reality que es producido por Netflix, goza de gran popularidad en los Estados Unidos y el Reino Unido, lo que le abrió muchas puertas a la modelo. Sin embargo, muy pocos saben cómo es que ella logró ingresar a este programa. Durante una entrevista con Verónica Linares, la influencer dio detalles del proceso que tuvo que pasar.

“A mi hermana la contactaron para que pase un casting. El contacto fue a través de Instagram y lo hizo un usuario que llevaba el nombre de ‘casting Ana’. Yo le dije a mi hermana que el casting era probablemente ‘trucho’, pero ella me dijo que no, que su intuición le decía lo contrario”, dijo.

Flavia Laos se incomoda por preguntas sobre su relación con Austin Palao. (América TV)

Fue así que su hermana Kiara Laos pasó el casting y recomendó a Flavia Laos, sin imaginar que ella sería descartada y solo quería la modelo. De acuerdo a la actual pareja de Austin Palao, su familiar no llegó a ingresar porque en ese momento todavía era menor de edad.

“A ella solo le dijeron que su perfil calzaba para un reality, pero no le dijeron qué reality, ni dónde iba a ser este reality. Entonces, ella pasó el casting y les dijo que tenía una hermana que es súper conocida en el Perú. Les pasó el contacto y me llamaron. Al final a mi hermana la descartaron porque era menor de edad y quedé yo”, señaló.

El proceso de casting

De otro lado, Flavia Laos reveló el proceso que tuvo que pasar antes de llegar a ser oficialmente una integrante de ‘Too Hot To Handle’. De acuerdo a sus declaraciones, los productores nunca le dijeron a qué reality estaba postulando.

“Yo pasé varios castings, tuvo entre 5 y 6 videollamadas con diferentes productores, pero nunca te dicen para qué reality es, te mienten, porque cuando tu vas a ‘Too Hot To Handle’ la gente que trabaja ahí tiene polos con el nombre de otro reality. A ti no se te ocurre hasta que no entras a la casa”, indicó.

Flavia Laos revela sus preferencias sexuales.

Asimismo, reveló que estuvo encerrada durante dos semanas en la isla, pues debido a que las grabaciones fueron durante el tiempo de la pandemia, tuvo que estar dos semanas dentro de cuarto, nadie la podía ver. Además, cada cierto tiempo aparecían productores para seguir entrevistándola, pues a pesar de que ya estuviera en la isla, no tenía un puesto asegurado.

“Yo me fui a la isla, me quitaron el celular y solo tenía una llamada al día, la cual usaba para comunicarme con mi mamá y decirle que todo estaba muy bien. Eso sí, me atendían como una reina, te daban una cabaña, te traían comida tres veces al día. De rato en rato van productores a visitarte, después te desplazabas a un hotel y hablabas con otras dos personas que eran de Netflix, era como un casting dentro de la misma isla, también mandaban gente a su casa pese a que estaban en la isla”, añadió.

“Estuve dos semanas en cuarentena porque yo llegué en la época del covid. Estuve sin celular, no podía tener redes, me aislaron. Literal, solo rascaba la pared hasta que después de dos semanas me metieron a la casa. Yo me cansé de estar todos los días tomando el sol, viendo películas y leyendo”, sentenció.